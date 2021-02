Barth

Noch vor nicht allzu langer Zeit schien man sich beim Thema, die Lange Straße in Barth zum Boulevard umzufunktionieren, einig in der Stadtvertretung: Es solle einen Testlauf geben. Nun aber regt sich Widerstand – aus diesem Gremium heraus. Dafür aber gibt es Überlegungen, wie die Lange Straße dennoch attraktiver für Innenstadtbummler werden könnte.

Obgleich es vielen schon leid ist, überhaupt noch über das Thema zu diskutieren, sehen sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur der Vinetastadt am Montagabend genau damit konfrontiert. Jens Schriefer, als sachkundiger Einwohner in dem Gremium, hat es schlichtweg albern genannt. Denn seit immerhin 30 Jahren wird dieses Vorhaben immer wieder neu aufgerollt.

Jens Schriefer, Mitglied des Wirtschaftsausschusses, ist es leid, das Thema zu diskutieren. Quelle: OZ-Archiv

Sein Antrag, den Tagesordnungspunkt zu streichen, ist allerdings nur von einem weiteren Ausschussmitglied, von Wulf Saß, ebenfalls sachkundiger Einwohner, befürwortet worden. Und so geht nun das Thema in die nächste Runde.

Hauptproblem: der Verkehr

Einigkeit, zumindest in dem Ausschuss, scheint darüber zu bestehen, dass sich die Einkaufsstraße aktuell nicht als Boulevard eignet. Weniger liege das am Autoverkehr. „Die Lange Straße müsste attraktiver werden. Die Geschäfte reizen niemanden, die Straße entlang zu bummeln“, meint Wulf Saß. Auch Holger Friedrich (SPD) sieht das so. „Keine Eisdiele, kein Café, keine Kneipe: Da mag niemand verweilen“, meint er.

Stadtpräsident Erich Kaufhold Quelle: Anika Wenning

„Siedeln sich keine Geschäfte und Gastronomen wegen des Verkehrs an, oder rollt der Verkehr nur durch die Straße, weil es eben keine Geschäfte und gastronomische Einrichtungen gibt“, fragt Stadtpräsident Erich Kaufhold schließlich in die Runde. Er habe sich 20 Minuten in die Straße gestellt für eine kleine Verkehrszählung. Das Ergebnis: „42 Autos sind durch die Straße gefahren. Lediglich vier Fahrzeuge haben dort auch gehalten“, berichtet er.

Ansichten aus den 70er-Jahren, als die Lange Straße noch in beide Richtungen befahrbar war. Quelle: Sammlung/Archiv Holger Friedrich

Dass sich etwas am Autoverkehr in der Langen Straße ändern muss, auch darüber sind sich die Ausschussmitglieder einig. Doch was tun? Die Straße ist eine Einbahnstraße, gehört zum verkehrsberuhigten Bereich der Innenstadt. Schneller als Schrittgeschwindigkeit darf nicht gefahren werden. „Das muss konsequent durchgesetzt und kontrolliert werden“, betont der sachkundige Einwohner Andreas Ferl. Er selbst betreibt in der Straße ein Computerfachgeschäft und kann so ganz gut einschätzen, dass sich kaum ein Kraftfahrer daran hält.

Er ist es schließlich auch, der einen zunächst unsinnig erscheinenden Vorschlag einbringt. „Ich bin überzeugt davon, dass gegenläufiger Verkehr für Verkehrsberuhigung sorgen würde“, sagt er. Auch Kaufhold meint, dass damit die Aufenthaltsqualität erhöht würde, wie er sagt. Ferls Vorschlag würde bedeuten, dass die Einkaufsstraße nicht nur vom Marktplatz zum Kreisverkehr befahrbar sein sollte, sondern parallel auch in die entgegengesetzte Richtung. Aber ist das bei der schmalen Straße, in der auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden darf, überhaupt umsetzbar?

Bürgermeister grundsätzlich für Boulevard – nur nicht jetzt

Einst, hier ein Foto aus dem Jahr 2012, wiesen Schilder auf die Verkehrsregelungen in der Langen Straße hin. Diese mussten entfernt werden. Quelle: Holger Friedrich

Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, der vor seiner Wahl zum Verwaltungschef viele Jahre im Bauamt als Stadtplaner tätig gewesen ist: „Gegenläufigen Verkehr gab es in der Straße bis in die 70er-Jahre. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht geht und sinnvoll wäre. Es hat nur noch niemand darüber nachgedacht.“

Die Verkehrsproblematik sei bekannt. „Tatsächlich ist der verkehrsberuhigte Bereich so groß, dass man, wenn man in die Lange Straße gelangt ist, schon vergessen hat, dass auch dort noch Schrittgeschwindigkeit gilt. Zusätzliche Schilder in einem solchen Bereich werden von der Straßenverkehrsbehörde nicht genehmigt“, sagt er.

Außerdem weist er darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Autoverkehr in der Langen Straße der Lärmschutz nicht vergessen werden sollte. Grundsätzlich finde er es gut, dass das Thema Boulevard weiterhin diskutiert wird. „Ich bin grundsätzlich für den Boulevard. Aber nicht jetzt. Denn tatsächlich ist die Straße dafür leider nicht attraktiv genug“, sagt der 54-Jährige. Aktuell halte er die Spielstraßenregelung für vernünftig. „Ich setze aber große Hoffnung auf das, was auf dem ehemaligen Bossow-Gelände entsteht“, sagt er.

Thema soll breit diskutiert werden

Dort haben kürzlich die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Barther Hafenquartiers mit einem Hotel mit 120 Zimmern, einem Parkhaus mit 250 Stellplätzen sowie mit zehn Appartementhäusern mit insgesamt 170 Ferienquartieren begonnen. Er hoffe, dass das für mehr Belebung sorgt. „Wenn die Kaufkraft stärker ist, die Innenstadt damit mehr belebt wird, dann sollten wir eventuell noch einmal über den Boulevard nachdenken“, sagt Hellwig.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis es so weit ist, bittet er, Ideen zu sammeln, möglichst in allen Gremien, wie der Boulevard dann aussehen könnte. „Ich würde mir Perspektiven aus allen Richtungen wünschen. Dass wir, wenn ein Boulevard sinnvoll erscheint, ein Papier mit konkreten Vorschlägen haben“, sagt er abschließend zu dem Thema.

Von Anja Krüger