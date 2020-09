Ribnitz-Damgarten

Die Kommunalpolitiker in der Region Ribnitz-Damgarten haben nach der Sommerpause wieder ihre Tätigkeit aufgenommen. Ein paar Sitzungen kommunalpolitischer Gremien finden in dieser Woche statt. Nach wie vor gelten besondere Corona-Vorschriften für derlei Versammlungen.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Mittwoch, 16. September, um 18.30 Uhr tagt die Gemeindevertretung Semlows im Feuerwehrgerätehaus in der Parkstraße 1. Im öffentlichen Teil informiert Bürgermeisterin Andrea Eichler über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde. Einwohner können dann auch Fragen stellen. Auf der Tagesordnung stehen zudem Stellungnahmen der Gemeinde zum Raumentwicklungsprogramm Vorpommern und zu einem Bebauungsplan in Völkshagen.

In der Stadt Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Stadt und Amt Barth

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur der Stadtvertretung Barth tagt am Montag, 14. September, im Ostseeflughafen Stralsund-Barth. Um 18.30 Uhr beginnt die Versammlung. Unter anderem geht es dann um den Fördervertrag zwischen der Stadt Barth und dem Barther Theater. Ein weiteres Thema sind die Städtepartnerschaften der Vinetastadt. Außerdem gibt es eine Einwohnerfragestunde.

Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Barther Stadtvertretung tagt am Dienstag, 15. September. Um 18.30 Uhr beginnt die Sitzung im Rathaussaal. Unter anderem geht es dann um die Parkkonzeption südlich der Straße „Am Osthafen“. Außerdem wird über das integrierte Stadtentwicklungskonzept diskutiert. Der Ausschuss beschäftigt sich zudem mit den Kriterien für die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen der Stadt sowie mit der Errichtung eines Gewerbeparks am Flughafen Stralsund-Barth.

Fischland-Darß-Zingst

Am Donnerstag, 17. September, findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Zingst statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Schulturnhalle in der Schulstraße 1b. Unter anderem geht es dann um die Planungen für einen Supermarkt am Bahndamm sowie um die Radwegverbindung Zingst-Prerow-Wieck. Zu Beginn der Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Am Donnerstag tagt auch die Gemeindevertretung Prerow. Um 19 Uhr beginnt die Sitzung im Kulturkaten „Kiek in“. Unter anderem soll dann die Beschaffung diverser technischer Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr Prerow beschlossen werden. Außerdem beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit einer möglichen Änderung der Verkehrsführung im Ort. Am Ende der Sitzung ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Am Donnerstag tagt der Tourismus- und Kulturausschuss der Stadtvertretung Bad Sülzes. Unter anderem geht es dann ab 18 Uhr im Salzmuseum um die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Salzmuseum. Die Ausschussmitglieder beschäftigen sich außerdem mit der touristischen Infrastruktur der Stadt.

Von Robert Niemeyer