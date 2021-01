Barth

Da Barth in der Zeit der Segelschifffahrt eine bedeutende Hafen- und Werftstadt war, bestand großer Bedarf an Tauwerk, sowohl an laufendem als auch an stehendem Gut.

Der Beruf der Reifer oder Reepschläger war daher sehr stark vertreten in Barth. Denn sie waren es, die diese Taue herstellten. Im Jahr 1909 weist das Barther Adressbuch noch zwei derartige Betriebe nach. Das war jedoch zu einer Zeit, als die Blütezeit des Barther Hafens bereits vorbei.

Aus Reeperbahn wird Reifergang

Der Reifergang um 1900. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Sie verrichteten früher ihre Arbeit auf der Straße. Der heutige Reifergang eignete sich aufgrund seiner Länge von über 900 Metern damals perfekt für Taumacher und Seiler – die Reepschläger. Der Barther Reifergang war in alten Zeiten, als dort noch keine Häuser standen, der Platz, wo unter freiem Himmel das Hanf-Tauwerk hergestellt wurde – die Barther Reeperbahn.

Ob hier auch dem freizügigen Gewerbe nachgegangen wurde, wie heute auf der Hamburger Reeperbahn, lässt sich nicht ermitteln.

Von Mario Galepp