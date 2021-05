Barth: Einwohner machen mobil gegen Motocross-Sport

Barth

Einer kleinen Schar von Einwohnern der Vinetastadt Barth dröhnen die Ohren. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Hauptsächlich sonnabends, auch mal an Feiertagen wie dem 1. Mai – immer, wenn auf dem Kaninchenberg Motocross gefahren wird und der Ostwind die Motorengeräusche auf ihre Terrassen und in ihre Gärten trägt.

Über ihren Ärger haben sich einige betroffene Barther bei den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur der Stadt Barth am Montagabend Luft gemacht – nachdem sie nach eigenen Angaben weder beim Verein MSC Barth noch bei der Amts- und Kreisverwaltung und auch nicht bei der Polizei so richtig Gehör gefunden haben.

Renate Steckel ist eine der Anwohnerinnen, die die dröhnenden Geräusche nicht mehr hinnehmen möchte. Obgleich sie auch klarstellt: „Unser Ziel ist es nicht, dass der Motorsport aus Barth verschwindet!“ Sie könne es verstehen, dass die Motocross-Fahrer ihrem Hobby nachgehen möchten. „Aber wir möchten auch nicht kaputtgespielt werden“, betont sie. Speziell das Treiben auf dem Kaninchenberg am Feiertag, dem 1. Mai, hat ihre Nerven und auch die ihrer Nachbarn überstrapaziert.

„Es muss etwas passieren“, fordert sie. Mit dieser Forderung steht sie nicht allein da. Auch Giesbert Graubner ist in Rage wegen des Motocross-Geschehens, das bei Ostwind gefühlt in seinem Garten stattfindet, wie er sagt. Er ist es auch gewesen, der sich am 1. Mai nicht anders zu helfen gewusst hat, als sich an die Polizei zu wenden. Nicht nur der Lautstärke wegen, sondern auch, weil sich auf dem Kaninchenberg Motocross-Fahrer und Fans des Sports aus dem gesamten Land an diesem Tag getroffen haben, er einen Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung vermutet hat.

Polizei sieht keinen Grund einzugreifen

Unternommen wird seitens der Polizei aber nichts. Nichts, was Konsequenzen haben könnte. Denn sehr wohl hat man sich im Revier Barth der Beschwerde angenommen, wie Revierleiter Matthias Peter auf Nachfrage berichtet. „Ein Streifenwagen war vor Ort, Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung wurden nicht festgestellt. Die Kollegen hatten sich sogar bei der Landesregierung vergewissert, ob der Sport überhaupt betrieben werden darf. Des Weiteren ist die Veranstaltung im Vorfeld vom Amt Barth genehmigt worden“, informiert Peter.

Die Enttäuschung, dass er an dem Feiertag mit dem Dröhnen der Motocrosser leben hat müssen, sitzt auch heute noch tief bei Giesbert Graubner, aber ihm geht es um das generelle Problem. Denn: „Jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und jeden Sonnabend von 8 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr darf auf dem Kaninchenberg trainiert werden, was vor allem sonnabends ausgiebig genutzt wird. Dann haben wir den Lärm, wie am 1. Mai“, berichtet er. Bei Ostwind sei der Geräuschpegel teilweise so hoch, dass sogar sein eigener Rasenmäher übertönt werde.

Er fordert eine Überprüfung, ob alle Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden. Denn, so sagt er, er bezweifle das. Und es ärgert ihn. „Wir dürfen beim Training fürs Drachenboot-Rennen nicht einmal den Rudertakt trommeln, weil sich vor Jahren Anwohner darüber beschwert haben“, fügt er hinzu.

Motocross hat in Barth eine lange Tradition, die ihre Anfänge in den 1950er Jahren hat. Und entsprechend gibt es auch viele Fürsprecher für diesen Sport in der Vinetastadt. So springt Ausschussbesucherin Claudia Borchert, die eigentlich wegen eines anderen Themas zu der Sitzung gekommen ist, spontan in die Bresche für den Motocross-Sport. „Viele Barther lieben diesen Sport. Ich wohne zwar in der Stadt, höre die Maschinen also nicht ganz so laut. Aber auch dort sind sie zu hören. Ich würde es aber schade finden, wenn der Motorsport aus Barth verschwinden würde, denn er gehört zu Barth“, sagt sie.

Beschwerden dem Verein nicht unbekannt

Seitens des Vereins kennt man die Beschwerden der Bewohner der Häuserreihe in der Straße „Trebin“, wie Vorstandsmitglied Dagmar Bungeroth berichtet. Sie bittet im Namen aller Motocross-Sportler und -Fans um Verständnis und versichert, dass alle Bestimmungen eingehalten werden würden. „Die Anlage und unsere Trainingszeiten sind genehmigt. Auch haben wir ein gültiges Geräuschgutachten, das in regelmäßigen Abständen überprüft werden muss und auch wird“, informiert sie. Motocross-Maschinen seien laut, gesteht sie ein. „Aber wir haben auch keine Idee, wie wir den Barthern, die sich darüber beschweren, entgegenkommen können“, ist Dagmar Bungeroth ratlos. „Viele Veranstaltungen haben wir im Jahr doch nicht. Und auch nicht immer weht der Wind von Osten“, gibt sie zu bedenken.

Etwas ratlos ist auch Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Auch wenn das Amt Barth nicht primär zuständig sei, sondern der Landkreis, sei es ihm doch ein Anliegen, sowohl die Einwohner zufrieden zu wissen als auch die Motocross-Tradition zu erhalten. „Wir werden uns mit dem Landkreis und dem Verein in Verbindung setzen und die betreffenden Einwohner über die Ergebnisse der Gespräche informieren“, sagt er.

Von Anja Krüger