Der Sieg ist eindeutig. Knapp 70 Prozent der Teilnehmer des OZ-Eisdielentests stimmten für die Barther Eismanufaktur. Mit 556 Stimmen lag die Eisdiele am Westhafen weit vorn und zieht damit ins Finale ein. Elf Eisdielen in der Region Ribnitz-Damgarten waren in diesem Jahr im Rennen. „Dass wir so klar gewinnen, hätten wir nicht gedacht“, freut sich Nick Skorwider über das Ergebnis.

Gemeinsam mit seinem Vater Wolfgang ist er für die Herstellung des Eises zuständig. „Das Eis wird bei uns jeden Tag frisch gemacht. Wir haben gar keine andere Wahl, weil wir nicht so viele Kühlmöglichkeiten haben“, berichtet der 35-Jährige.

Von Mango-Chili bis Rumkugel

Nick Skorwider holt das frisch gemachte Vanilleeis aus der Maschine. Quelle: Anika Wenning

Und dabei experimentieren die beiden gerne. Rund 150 Eissorten haben Vater und Sohn schon kreiert. Täglich haben die Kunden die Wahl zwischen mehr als 20 Eissorten. Neben den Klassikern wie Schokolade, Erdbeere und Vanille sind auch viele außergewöhnliche Sorten dabei, unter anderem Mango-Chili, gesalzenes Karamell, Schoko-Mandel-Karamell oder Rumkugel. „Wir probieren selber sehr viel aus und schauen natürlich auch, welche Sorten andere Eisdielen haben.“

Bei vielen Kunden beliebt, ist auch der Eiskaffee. „Der wird nicht kalt, sondern warm serviert. Wir machen frischen Kaffee und dort kommen dann direkt die Eiskugeln hinein“, erklärt Wolfgang Skorwider. „Wenn Kaffee kalt ist, entwickelt er Bitterstoffe und außerdem flockt das Eis dann.“ Immer wieder seien Kunden irritiert, wenn sie waren Eiskaffee serviert bekommen. „Wir sagen deshalb immer extra dazu: das ist Kaffee mit Eis.“

Viele Barther Stammkunden

Mitte März vergangenen Jahres hatten Susanne und Wolfgang Skorwider gemeinsam mit dessen Söhnen Nick und Steve ihre Eismanufaktur am Barther Westhafen eröffnet. Die gebürtigen Magdeburger haben diesen Schritt nie bereut. „Wir haben viele Stammkunden aus Barth. Darüber freuen wir uns besonders“, sagt Susanne Skorwider, die genau wie ihr Mann zuvor in der Gastronomie in Prag gearbeitet hat.

Zu den Stammkunden zählt Katja Hochgräber. Sie kommt jeden Tag in die Eisdiele. „Meine Lieblingssorten sind Seepferdchen-Eis und Haselnuss“, berichtet die Bartherin, die gleich nebenan wohnt.

Eis in Bechern in der Corona-Zwangspause

Nach der wochenlangen Corona-Zwangspause haben die Skorwiders ihre Eisdiele am 9. Mai wiedereröffnet. „Da ging es dann aber auch gleich von null auf hundert wieder los“, sagt Susanne Skorwider. Und auch die Pause haben die Barther genutzt und ihr selbst gemachtes Eis in Bechern für zu Hause verkauft. „Die Leute sind sogar aus Stralsund gekommen und haben sich gleich zehn Becher mitgenommen.“ Da das Eis auf minus 30 Grad runtergekühlt wird, sei ein Transport ohne Probleme möglich.

Über den Winter werden die vier ihre Eisdiele auch in diesem Jahr wieder schließen – wenn die Coronabestimmungen es zulassen, wieder mit einer Halloweenparty zum Abschluss. „Das kam im vergangenen Jahr sehr gut an. Wir hatten den Laden geschmückt und waren alle verkleidet. Das Eis haben wir an diesem Tag gegen eine Spende für die Jugendfeuerwehr Barth abgegeben. Knapp 800 Euro sind zusammengekommen“, berichtet Susanne Skorwider.

Zweiter Sieger in Folge

Schon im vergangenen Jahr hatte die Barther Eismanufaktur in der ersten Runde – dem Regionalausscheid – gewonnen. 2019 fiel das Ergebnis allerdings deutlich knapper aus. Der Sieger aus dem Jahr 2018 – „Hein und Stin“ aus Prerow – lag nur wenige Stimmen (0,4 Prozent) hinter den Barthern. Die Prerower Eisdiele schaffte es in diesem Jahr auf Platz drei. Zweitplatzierte wurde die Eisdiele „Glassissimo“ in Dierhagen-Neuhaus.

Dabei haben die Barther aber auch mächtig die Werbetrommel gerührt und mit Tischaufstellern samt QR-Code auf die OZ-Aktion aufmerksam gemacht. Jetzt ziehen die Barther zum zweiten Mal ins Finale ein und treten gegen die neun anderen Regionalsieger an. „Für uns zählt aber vor allem, dass wir in unserer Region gewonnen haben“, sagt Wolfgang Skorwider.

Von Anika Wenning