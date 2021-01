Barth

Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Jahrgangsstufe sind bis auf jene in den Abschlussklassen aufgrund der Corona-Pandemie zum Homeschooling verdammt. Auch das Gros der Kinder aus den Grundschulklassen lernt seit Wochen wieder in den heimischen vier Wänden.

Eine schwierige Situation für viele Eltern, die teilweise neben der psychischen Belastung auch noch finanzielle Einbußen, beispielsweise durch Kurzarbeit verkraften müssen. Deshalb wollen die FDP-Fraktionsmitglieder der Barther Stadtvertretung sie entlassen.

Eltern zahlen jährlich pro Kind 30 Euro

Auf der jüngsten Zusammenkunft der Volksvertreter haben sie den Antrag gestellt, die Satzung der Stadt Barth über die Erhebung von Kostenbeiträgen der Erziehungsberechtigten bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmittel zu ändern – und zwar dahingehend, dass dieser Beitrag ab sofort nicht mehr erhoben wird.

Generell erhalten Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft wie der Stadt Barth unentgeltlich, in der Regel leihweise, Bücher und Druckschriften, die überwiegend im Unterricht und bei der häuslichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts verwendet werden. So regelt es das Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Auch Gegenstände, die ausschließlich im Unterricht eingesetzt werden und in der Schule verbleiben, sowie zur Unfallverhütung vorgeschriebene Schutzkleidung, wie beispielsweise Schutzbrillen für den Chemieunterricht, müssen Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Lediglich eine Ausnahme gibt es laut Schulgesetz. Für Gegenstände und Materialien, die im Unterricht bestimmter Fächer verarbeitet und danach von den Schülerinnen und Schülern verbraucht werden oder die sie behalten, können Kostenbeiträge erhoben werden. Und genau das tut die Stadt Barth. Jährlich zahlen Eltern pro Kind, das eine der städtischen Schulen besucht, 30 Euro pro Schuljahr.

Verwaltung sieht Antrag kritisch

„Durch die erste coronabedingte Schulschließung Mitte März des vergangenen Jahres, ist für Eltern von schulpflichtigen Kindern nicht nur ein massiver zeitlicher, sondern durch das Beschaffen von Schulmaterialien auch ein finanzieller Mehraufwand entstanden“, begründen Christian Kirsch und Sebastian Strecker ihren Antrag. „Durch die zweite Schulschließung im Dezember des vergangenen Jahres ist davon auszugehen, dass dieser Fall wieder eintreten wird“, fügen sie hinzu.

Bei der Verwaltung stieß der Antrag nicht gerade auf offene Ohren. „30 Euro sind nahezu das Maximum, was wir erheben dürfen. Und das deckt dennoch nicht die Kosten“, kommentiert Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig den Antrag. Obgleich er den Gedanken, Eltern zu entlasten, gut finde. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Barther Stadtvertreter nicht nur Eltern der Stadt entlasten würden, sondern auch jene aus den umliegenden Gemeinden. „Die, die nicht ihre Steuern an unsere Stadt, sondern an ihre Heimatgemeinde zahlen“, fügt er erklärend hinzu. Immerhin 40 bis 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus dem Umland würden die Barther Schulen besuchen.

Entscheidung soll nicht übers Knie gebrochen werden

Den Antrag per se würde auch Stadtvertreter Roland Herrmann (AfD) begrüßen. „Allein in Bezug auf die Bürokratie. Wir reden hier über rund 30 000 Euro. Gegenrechnen muss man Aufwand, Papier und Porto“, sagt er. Allerdings sei es auch unsinnig, die Satzung dahingehend zu ändern, dass die Kostenbeiträge nicht erhoben werde. Er stellt deshalb den Antrag, dass die Stadtvertretung beschließen möge, dass die Satzung zum Ende des Jahres 2022 auslaufe.

Prinzipiell scheint es schließlich, als habe niemand etwas dagegen. „Übers Knie brechen aber sollte man dieses Entscheidung nicht“, meint letztlich Frank Schröter (CDU). Sein Vorschlag, dieses Thema im Fachausschuss noch einmal in Ruhe zu beraten, findet die Zustimmung des Gremiums.

Von Anja Krüger