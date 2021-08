Barth

Der Kreistagspräsident Andreas Kuhn und der Landrat Stefan Kerth des Landkreises Vorpommern-Rügen verurteilen gemeinsam zutiefst die Schändung des KZ-Mahnmals in Barth. Auch der Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch und Matthias Löttge als Vorsitzender der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler sind erschüttert.

Unbekannte hatten zuvor unter anderem die Gedenktafeln mit ausgestanzten Namen und die kupfernen Reliefplatten vom Bildhauer Jo Jastram mit Lackfarben beschmiert und Abdeckplatten zerstört. Die Gedenkstätte auf dem einstigen Gelände des KZ ist die größte ihrer Art in Vorpommern.

Kuhn: „Erschüttert über so viel Dummheit!“

„Es ist beschämend, dass das KZ-Mahnmal in Barth innerhalb kürzester Zeit erneut geschändet wurde. Diese Gedenkstätte soll an die Opfer des KZ-Außenlagers in Barth erinnern und die Lebenden mahnen. Ich bin fassungslos über die Straftaten, die dort begangen wurden, und erschüttert über so viel Dummheit“, äußert Kreistagspräsident Andreas Kuhn.

Kerth: „Das ist kriminell!“

„Das ist kein dummer Jungenstreich, das ist schon kriminell.“ sagt Landrat Stefan Kerth zu den Schmierereien an der Gedenkstätte. „Es sollte darüber nachgedacht werden, wofür dieses Mahnmal steht. Es steht für das Leid und den Tod von weit mehr als über 5000 Männern und Frauen.“

Würdisch: „Ungeheuerlich!“

Auch Landtagsabgeordneter Thomas Würdisch (SPD), der sich vor Ort ein Bild von der Schändung gemacht hat, und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler, Matthias Löttge, äußern sich entrüstet und verurteilen diese Straftat.

Würdisch: „Ungeheuerlich, was in Barth passiert ist! Ich verurteile auf das Schärfste die Schändung der KZ-Gedenkstätte.“ Er sei sofort bereit, bei der Beseitigung der Schäden und der Wiederinstandsetzung behilflich zu sein.

Löttge: „Eine abscheuliche, schändliche Straftat!“

Löttge sieht die Schulen in der Pflicht. „Vor dem Hintergrund dieser abscheulichen und schändlichen Straftat, bei der innerhalb eines Jahres die Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in Barth nun zum zweiten Mal erheblich beschädigt wurde, zeigt sich einmal mehr, dass vor allem an den Schulen in unserem Land noch sehr viel für eine aktive Präventions- und Aufklärungsarbeit der Verbrechen der NS-Zeit getan werden muss. Die hierfür notwendige historische Aufklärung und Aufarbeitung muss viel stärker als ein integraler Bestandteil der schulischen Organisation funktionieren und sie muss noch mehr in den Lehrplan eingebunden werden“, sagt er.

Von OZ