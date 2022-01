Barth: Erich Kaufhold als Stadtpräsident zurückgetreten

Barth

Barths Stadtpräsident Erich Kaufhold (CDU) ist zurückgetreten. Wie sein erster Stellvertreter, Mario Galepp (WG BfB), mitteilt, hätten ihn gesundheitliche Gründe dazu bewogen, sowohl dieses Amt als auch sein Mandat als Stadtvertreter niederzulegen.

„Herr Kaufhold teilte am 4. Januar mit, dass er nach anhaltender Krankheit und zu erwartender langanhaltender Genesung diese Aufgaben nicht mehr mit der notwendigen Energie und Sorgfalt wahrnehmen kann“, berichtet Galepp.

„Meine Gesundheit ist mir nun wichtiger.“

Erich Kaufhold selbst möchte nicht näher darauf eingehen. Seit rund 20 Jahren engagiert er sich in der Stadt, seit 2009 auch in der Stadtvertretung – als berufener Bürger und auch als gewählter Stadtvertreter, zwischenzeitlich auch als stellvertretender Stadtpräsident. 2019 ist er zum Stadtpräsidenten gewählt worden.

Er selbst bedauert, nun einen Gang zurückschalten zu müssen. „Ich werde mich aber auch weiterhin für die Belange der Stadt interessieren, wenn es sein muss, auch mal kritisch äußern. Aber ich werde nicht mehr aktiv eingreifen. Mir ist meine Gesundheit nun wichtiger“, sagt der 79-Jährige.

Neuwahl bei der nächsten Sitzung der Stadtvertretung möglich

Als erster stellvertretender Stadtpräsident übernimmt nun erstmal Mario Galepp die Aufgaben des Vorsitzes der Stadtvertretung – „bis zur Neuwahl gerne und mit voller Tatenkraft“, wie er mitteilt. Diese dürfte frühestens bei der nächsten Sitzung der Stadtvertretung vollzogen werden.

Geplant ist diese nach aktuellem Stand für den 3. Februar. So eine Neuwahl dann auf der Tagesordnung steht, können an diesem Abend auch Vorschläge für die Besetzung aus den Reihen des Gremiums eingereicht werden. Die Abstimmung findet dann im Rahmen einer offenen Wahl statt, es sei denn, eine geheime Abstimmung wird beantragt.

Martin Glewa möglicher Nachfolger in der Stadtvertretung

Der Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch (r.) im Gespräch mit Barths Stadtpräsidenten Erich Kaufhold. Quelle: Mario Galepp

Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig hofft, dass das Gremium nicht überstürzt handelt, sich mit der Entscheidung Zeit lässt. „Ich denke, dass der Vorsitz der Stadtvertretung bei Mario Galepp erst mal in guten Händen ist“, sagt er. An Erich Kaufhold habe er vor allem die große Ruhe geschätzt, die dieser beim Ausüben des Amtes ausgestrahlt habe sowie die produktive Zusammenarbeit. „Er hat an vielen Stellen den Druck rausgenommen“, sagt Hellwig. Von der Person, die Kaufholds Nachfolge antritt, wünsche er sich Durchsetzungsstärke und Ausgeglichenheit. „Und ich würde mir wünschen, dass der Kontakt zu Erich Kaufhold an anderer Stelle bestehen bleibt und eine Zusammenarbeit wiederkehrt“, sagt er.

Er und viele andere bedauern den Rücktritt von Erich Kaufhold. „Es ist traurig, dass ausgerechnet eine Krankheit ihn zu diesem Schritt bewegen musste“, sagt der Bürgermeister. Eine baldige und vollständige Genesung wünscht man Erich Kaufhold von allen Seiten. „Auch ich bedauere es sehr, dass er zurücktreten musste“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Schröter. Den Nachfolger oder die Nachfolgerin auf dem Platz in der Stadtvertretung kann er noch nicht benennen. Als erster Nachrücker komme Martin Glewa infrage. Dieser aber habe sich noch nicht zur Frage geäußert, ob er das Mandat übernimmt. An zweiter Stelle würde die Gleichstellungsbeauftragte Regina Karge folgen.

Respekt und Dank

Wie man ihm Genesung wünscht, zollt man Erich Kaufhold in Barth auch Respekt, ist ihm zugleich dankbar. Mario Galepp: „Meine Hochachtung und meinen Respekt hat er dafür, was er in unserer Stadt bewegt hat. Er hat viele Gebäude vor dem Verfall bewahrt und er hat sich über das normale Maß hinaus engagiert. Er hat des Öfteren die Zügel in die Hand genommen.“

Auch Holger Friedrich (SPD) weiß um die Verdienste Erich Kaufholds für die Vinetastadt. „Er hat auch außerhalb der Stadtvertretung viel für die Entwicklung der Stadt – fürs Stadtbild – getan“, sagt er. Nicht ohne ihm ebenfalls eine schnelle und vollständige Genesung zu wünschen.

Von Anja Krüger