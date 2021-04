Barth: Erinnerungstafel am Bismarck-Gedenkstein weg

Barth

Es ist Sonnabendmorgen, Holger Friedrich geht mit seinem Hund spazieren. Gegen 7.30 Uhr kommt er an der großen Eiche Ecke Chausseestraße/Lange Straße vorbei – an der Eiche, unter der ein Gedenkstein mit einer Bismarck-Erinnerungstafel steht.

Am Sonnabendmorgen sind aber lediglich noch die Kleberreste an dem Stein, die Erinnerungstafel weg.

Die Tafel

Die Erinnerungstafel, die gestohlen wurde. Quelle: Holger Friedrich

Die Tafel, gestiftet vom Barther Heimatverein, bezahlt von Spendengeldern, ist im Juli 2008 an den Stein angebracht worden. Die Eiche selbst ist bereits am 1. April 1895 anlässlich des 80sten Geburtstages des Fürsten Bismarck gepflanzt worden. Der Stein ist zwei Jahre später aufgestellt worden.

Diebstahl aufgeklärt

So fand Holger Friedrich den Bismarck-Gedenkstein am Sonnabendmorgen vor. Quelle: Holger Friedrich

Friedrich wendet sich am Sonnabendmorgen sofort an die Polizei, erstattet Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung, wie er berichtet. Rund eine Stunde später klärt sich der mutmaßliche Diebstahl aber auf. Mario Galepp, Vorsitzender des Heimatvereins, hat sie. Aber nicht etwa gestohlen, sondern lediglich sichergestellt. Er habe sie auf dem Weg zur Arbeit am frühen Sonnabendmorgen neben dem Stein stehen sehen und sie mitgenommen – um sicher zu gehen, dass sie nicht wegkommt, informiert Holger Friedrich.

Die Tafel, auf der ein Auszug aus der Barther Chronik aus dem Jahr 1922 von Wilhelm Bülow geschrieben steht, soll in naher Zukunft wieder angebracht werden.

Von Anja Krüger