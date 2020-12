Barth: Erneut Corona-Fall an Nobert-Grundschule

Barth

Die Grundschule „ Friedrich Adolf Nobert“ in Barth ist erneut vom Corona-Virus betroffen. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen mitteilte, ist bei einem Schüler das Virus nachgewiesen worden. Der Fall zog außerdem zwei Folgefälle nach sich. Eine Lehrerin und ein weiterer Schüler sind ebenfalls infiziert.

Nach Angaben der Schulleitung sind daraufhin vier Klassen der Grundschule in Quarantäne geschickt worden. Als Kontaktpersonen gelten außerdem zwei weitere Mitarbeiter der Schule, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden.

Anzeige

Eine Belastung für die Eltern

Bereits Anfang November war eine Lehrerin der Grundschule positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 37 Kinder und mehrere Lehrkräfte mussten daraufhin in Quarantäne. Nun ist die Schule zum zweiten Mal betroffen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Die Eltern der Kinder hätten Verständnis für die aktuelle Maßnahme, teilte Schulleiterin Birgit Roßmann mit. „Aber man merkt, dass die Situation eine Belastung ist“, so Roßmann. Eine Schulklasse wurde bereits zum zweiten Mal in Quarantäne geschickt.

Der Distanzunterricht funktioniere jedoch. „Wir haben mit Beginn des Lockdowns im Frühjahr schon einige Erfahrung gesammelt“, so Roßmann. Die Lehrer stünden mit den Eltern per E-Mail in Kontakt. Verschiedene Lern-Apps helfen beim Lernen zu Hause. „Die Kollegen probieren viel aus und sind sehr engagiert“, sagt Birgit Roßmann.

Ansonsten laufe der Präsenzunterricht für die nicht betroffenen Lehrer und Schüler weiter. Die Schule muss also nicht komplett geschlossen werden.

Auch Hort betroffen

Ähnliches gilt für den Hort „Villa“ Kunterbunt auf dem Gelände der Grundschule. Hier gilt derselbe Schüler wie in der Grundschule als sogenannter Indexfall. Für sämtliche Kontaktpersonen im Umfeld des Horts wurde Quarantäne angeordnet. Unter anderem gilt dies für eine Erzieherin.

Der Hort muss jedoch nicht geschlossen werden. Die Betreuung der Kinder kann aufrechterhalten werden.

Lesen Sie auch

Auch der Hort „Villa Kunterbunt“ ist zum zweiten Mal vom Corona-Virus betroffen. Mitte November war eine Erzieherin positiv getestet worden. Damals musste der Hort geschlossen werden, da so gut wie alle Erzieherinnen als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden waren.

Die Quarantäne für die Betroffenen des Hortes soll am 14. Dezember enden, die Quarantäne-Anordnung für die Betroffenen an der Nobert-Grundschule gilt bis zum 15. Dezember.

Derzeit sind sieben Kitas, Horte und Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen vom Corona-Virus betroffen, unter anderem die Freie Schule Prerow. Hier endet die Quarantäne am Mittwoch, 9. Dezember. Auch die Kindertagesstätte „Sünnenkieker“ in Born ist betroffen. Die Kita ist derzeit geschlossen. Die Quarantäne der betroffenen Erzieher und Kinder endet mit Ablauf des 14. Dezember.

Von Robert Niemeyer