Barth

Eine Königin steht ab Sonnabend im Mittelpunkt in der Vinetastadt Barth – die Königin der Instrumente, die Orgel in der Kirche St. Marien.

Seit immerhin 200 Jahren begeistert sie in dem Gotteshaus mit ihrem Klang – sorgt für Gänsehautmomente der andächtigen, aber auch humorvollen Art. Die Orgel stammt aus den Händen der Orgelbauer Johann Simon Buchholz sowie seinem Sohn Carl August Buchholz und ist deren gemeinsames Werk mit dem größten Originalbestand an Orgelpfeifen in Deutschland – immerhin fast 3000 Stück.

Szenisch-musikalische Lesung bildet den Auftakt

Dieser frühromantischen Orgel, die 1821 eingeweiht worden ist, widmet die evangelische Kirchengemeinde mit der Unterstützung des Fördervereins Barther Kirchenmusik, des Kirchenbauvereins St. Marien Barth, des Fördervereins Kirchenbibliothek St. Marien und der Stadt Barth eine Festwoche mit Führungen, Konzerten und einigem mehr. Veranstaltungshaus: die Marienkirche.

Den Auftakt der Festwoche bildet eine szenisch-musikalische Lesung am Sonnabend. Dabei geht es selbstverständlich um das imposante Instrument, das übrigens so hoch ist wie ein zweistöckiges Haus. Das zumindest hat einst Kirchenmusikdirektor Emil Handke gesagt, der bei der Lesung die Buchholzorgel erklingen lässt.

Von Konzerten bis Führungen Anlässlich des 200. Geburtstages der Buchholzhorgel in der Kirche St. Marien in Barth finden zwischen dem 28. August und 7. September verschiedene Veranstaltungen statt. Die Festwoche im Überblick: 28. August, 19.30 Uhr: „Euer Wohlgeboren gebe ich nun die Ehre ...“, eine szenisch-musikalische Lesung mit Mitgliedern des Barther Amateurensembles der Vorpommerschen Landesbühne und Kinderbuchautor Lars Engelbrecht und Emil Handke an der Orgel (Eintritt frei) 29. August, 10 Uhr: Festgottesdienst mit Bischof Tilman Jeremias und Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer, anschließend Orgel-Matinee und Orgel-Schmaus (Eintritt frei) 29. August, 15 Uhr: Vortrag und Podiumsdiskussion, unter anderem mit Orgelbauer Kristian Wegscheider (Eintrtt frei) 30. August, 20 Uhr: Orgelkonzert mit Christoph D. Minke (Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro) 31. August, 17 Uhr: Orgelführung (Eintritt 2 Euro) 31. August, 20 Uhr: Orgelkonzerte mit Prof. Ellen Beinert (Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro) 1. September, 15 Uhr: Orgelkonzert für Kinder mit Bettina Wißner (Eintritt frei) 2. September, 17 Uhr: Orgelführung (Eintritt 2 Euro) 2. September, 20 Uhr: Jazz-Orgelkonzert mit Johannes Gebhardt (Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro) 3. September, 20 Uhr: Lange Nacht der Orgel (Eintritt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro) 7. September, 20 Uhr: Orgelkonzert mit Martin Rost (Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro) Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit, an einer Orgelexkursion nach Stralsund teilzunehmen. Diese findet am Sonnabend (4. September) statt. Los geht es um 9 Uhr. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. Kosten: 40 Euro. Ticktes für das Orgeljubiläum gibt es online über das Ticket-Portal Ticketino, in der Barth-Information oder bei der Kirchengemeinde St. Marien Barth in der Papenstraße 7.

Die Besucher werden in das Jahr 1820 versetzt. In das Jahr, in dem in der Stadt Barth eine emsige Bautätigkeit herrschte. „Ein neuer, großräumiger Friedhof an der Sundischen Straße wurde angelegt und 1819 eingeweiht. Zur gleichen Zeit erfuhr der Kirchenraum von St. Marien eine tiefgreifende Umgestaltung und Restaurierung – durch den Greifswalder Universitätsbaumeister Johann Gottfried Quistorp, den man übrigens auch als Zeichenlehrer von Caspar David Friedrich kennt. Aber das war noch nicht alles: Die Kirchengemeinde und der Präpositus Johann Elias Werner wünschten sich eine neue Orgel als Ersatz für ihr altes, völlig desolates Instrument. So kamen der Berliner Orgelbauer Johann Simon Buchholz und sein Sohn Carl August Buchholz nach Barth“, leitet der Kinderbuchautor und Diakon Lars Engelbrecht ein, um anschließend den Gästen jene Personen vorzustellen, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass seit 200 Jahren ein so wundervolles, zu damaliger Zeit schon revolutionäres, Instrument in Barth erklingt. Gespielt werden sie von Mitgliedern des Barther Amateurensembles der Vorpommerschen Landesbühne – von Helga Wienhöfer, Kerstin Östreich, Wolfgang Reinhardt und Frank Burger.

Geschichte der Orgel verknüpft mit der Stadtgeschichte

„Im Fokus steht der Briefwechsel zwischen der Kirchengemeinde und der Orgelbaufirma Buchholz. Dieser dient als Textvorlage für diese Lesung“, erzählt Varvara Disdorn-Liesen, die zum einen die Vorsitzende des Kirchenbibliothek-Fördervereins ist und gemeinsam mit Tobias Koralus diese Lesung inszeniert hat. „Genau genommen stammt die Idee vom einstigen Leiter des Bibelzentrums, von Johannes Pilgrim. Wir haben seine Fassung nur etwas überarbeitet“, berichtet Varvara Disdorn-Liesen. Herausgekommen ist ein kurzweiliges Stück, das nicht nur die Geschichte der Orgel, sondern auch Stadtgeschichte erzählt. So erfahren die Gäste am Sonnabend Erstaunliches und Kurioses aus der damaligen Zeit.

Noch heute steht in der Sankt-Marien-Kirche beinahe zu 100 Prozent das Original von einst. Nur wenig ist in den vergangenen zwei Jahrhunderten verändert worden. Einer Restaurierung ist sie ab September 2001 durch Kristian Wegscheiders Firma unterzogen und am 31. August 2003 wieder vollständig in den Dienst der Kirchengemeinde gestellt worden. Nun, 18 Jahre nach der Restaurierung, erstrahlt auch die Marienkirche Barth, nach beeindruckender Restaurierung des Innenraumes, in neuem Glanz. Perfekt hergerichtet zum Jubiläum der Orgel, durch die in der kommenden Woche auch zweimal geführt wird. Dabei erhalten Interessierte einen Einblick in die Funktionsweise, den Aufbau und die Technik der historischen Orgel.

Jubiläumsmedaille und Festschrift als bleibende Erinnerung

Highlight der Festwoche aber ist, so meint Pastor Stefan Fricke, der Festgottesdienst am Sonntag. „Die Predigt hält Bischof Tilman Jeremia“, informiert er. Anschließend finden Orgel-Matinee und Orgel-Schmaus statt. Unter anderem Orgelbauer Kristian Wegscheider ist dann um 15 Uhr zu Gast – zu Vortrag und Podiumsdiskussion.

Haben anlässlich des Orgel-Jubiläums eine 43-seitige Festschrift erstellt - ein Bild- und Textband, der für 12 Euro erhältlich ist: Dr. Norbert Kleinjohann, Varvara Diesdorn-Liesen und Konrad Lanz. Quelle: Anja Krüger

Mit einer Jubiläumsmedaille und der Festschrift sind bleibende Erinnerungen geschaffen worden. Erhältlich ist beides bei den insgesamt 25 Veranstaltungen in den kommenden Tagen. „Die Festschrift ist ein sehr interessanter und wunderschöner Bild- und Textband über die Orgel geworden“, schwärmt Varvara Disdorn-Liesen. Dieses 43-seitige Werk kostet 12 Euro. Die Einnahmen fließen in die Pflege der Orgel. Etwas ganz Besonderes ist auch die Erinnerungsmedaille. Lediglich 200 Stück sind davon auf historischen Maschinen geprägt worden – für jedes Jahr des Bestehens der Orgel eine Medaille – und zwar aus den Zinkorgelpfeifen, die noch vor der Restaurierung des Instrumentes darin verbaut gewesen und danach auf dem Dachboden der Kirche gelagert worden sind.

Von Anja Krüger