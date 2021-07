Barth: Feuerwehr nach Starkregen im Einsatz

Ribnitz-Damgarten/Barth/Dierhagen

Die starken Regenfälle am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag haben die Region Ribnitz-Damgarten weitestgehend verschont. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagte beispielsweise Stefan Scharp, Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Barth und zuständig für den Facebook-Auftritt der Barther Feuerwehr, auch mit Blick auf die Insel Rügen, wo aufgrund des Starkregens zahlreiche Plätze und Wege gesperrt sind.

Zweimal musste die Barther Feuerwehr ausrücken. In der Barthestraße kam es am Samstagmorgen zu einer Überschwemmung. „An der Stelle ein bekanntes Problem“, so Stefan Scharp. Die Kameraden sperrten die Straße halbseitig ab, öffneten die laut Scharp teilweise verdreckten Abläufe und ließen das Wasser langsam ablaufen. Eine gute Stunde hatte die Feuerwehr hier zu tun.

Kaffee für die Kameraden

Ein besonderer Moment: Ein Anwohner brachte den Feuerwehrleuten Kaffee, ein willkommener Wachmacher am Morgen, vor allem weil die Barther in der Nacht zuvor bereits ausgerückt waren. In der Innenstadt musste ein Keller, in dem sich eine Wohnung befand, ausgepumpt werden.

An anderer Stelle ging es noch ruhiger zu. In Ribnitz-Damgarten war die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr in den Körkwitzer Weg gerufen worden, wo laut Gemeindewehrführer Oliver Rybicki ein kleiner Baum auf die Straße gefallen war. Der Baum wurde zersägt und aus dem Weg geräumt.

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst blieb es ebenfalls ruhig. In Dierhagen und in Prerow seien die Feuerwehren wegen möglicher Überschwemmungen alarmiert worden. In beiden Fällen sei die Hilfe der Kameraden laut Kay Mittelbach, Amtswehrführer des Amtes Darß-Fischland, nicht benötigt worden.

120 Einsätze im Landkreis Vorpommern-Rügen

Auf Rügen dagegen war es aufgrund der heftigen Regenfälle zu Hangrutschungen gekommen. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Samstag bei ungefähr 120 wetterbedingten Einsätzen im Landkreis Vorpommern-Rügen unterwegs. Verletzt worden sei niemand.

Zuvor hatte die Feuerwehr Rügen/Stralsund in einer amtlichen Gefahrenmitteilung vor herunterfallenden Ästen und Überschwemmungsgefahr im Amtsbereich Mönchgut-Granitz auf Rügen gewarnt. Das Gebiet sei von den Folgen des Unwetters besonders betroffen gewesen. Zudem mahnte die Feuerwehr zur Vorsicht an Hängen und an Steilküsten.

Von Robert Niemeyer