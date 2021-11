Barth

Am 22. November verwandelt sich das Kulturhaus „HdW“ in Barth wieder in ein Kino. Gezeigt wird an diesem Abend der Film „Selma“.

Zum Filminhalt

Der Film zeigt, wie die schwarze Bevölkerung noch im Jahr 1965 in den Südstaaten von Amerika systematisch vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. Martin Luther Kings berühmte Rede „I have a dream“ („Ich habe einen Traum“) liegt zwei Jahre zurück. Verändert hat sich nicht viel. Weiße besetzen noch immer alle Schlüsselpositionen in Politik und Justiz. Das Problem ist, dass sich Schwarze nicht in das Wählerregister eintragen lassen dürfen.

Um die Wahlberechtigung durchzusetzen, initiiert King einen aufsehenerregenden Protestmarsch von Selma nach Montgomery, der Hauptstadt von Alabama. Als die Polizei friedliche Demonstranten niederknüppelt, gehen die Bilder um die davon entsetzte Welt.

Eintritt frei

Erst seit dem amerikanischen Civil-Rights-Act von 1964 sind Schwarze und Weiße vor dem Gesetz gleich. Faktisch nützt das den Afroamerikanern nicht viel. Noch immer werden sie in den USA diskriminiert und sind der Polizeigewalt ausgesetzt. „Ein Film, den man gesehen haben muss, ausgezeichnet mit dem Oskar für den besten Song“, meint Karin Böttger, Koordinatorin Ehrenamt Integration im Landkreis Vorpommern-Rügen, auf deren Initiative hin die Veranstaltungsreihe „Montagskino“ ins Leben gerufen worden ist.

„Das Montagskino will unterhalten und in einem – den Vorschriften entsprechenden – gemütlichen Rahmen zu Gesprächen einladen“, erklärt sie.

Montagskino im Kulturhaus „HdW“ in Barth (Bahnhofstr. 2): 22. November, 18.30 Uhr, Eintritt frei

Von Anja Krüger