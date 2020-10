Barth

Bei Stephan Reiter klingelte am Donnerstag permanent das Telefon. Der Barther ist Inhaber des Sportcenters Erlengrund in Barth. Zahlreiche Mitglieder seines Studios hätten sich bei ihm gemeldet, nachdem klar war, dass auch Fitnessstudios vom am Mittwoch beschlossenen Corona-Lockdown betroffen sind: Ab dem 2. November müssen die Studios für vier Wochen schließen.

Insgesamt rund 300 Mitglieder sind im Sportcenter Erlengrund angemeldet, 100 davon sind Kinder und Jugendliche. „Ich biete Fitnessboxen für Kinder an. Mein Studio ist in Barth-Süd und es kommen sehr viele Kinder aus der direkten Umgebung zu mir“, berichtet Stephan Reiter.

Anzeige

Vor allem für die Kinder und Jugendlichen sei es schlimm, jetzt wieder auf das Training verzichten zu müssen. „Sie brauchen ihre Routine und die Kontakte. Der Sport ist auch eine Art Konfliktbewältigung. Hier im Studio gehen alle sehr respektvoll miteinander um. In den Monaten, in den wir im Frühjahr geschlossen hatten, hat ihnen etwas gefehlt. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Fitnessstudios sind keine „Corona-Hotspots“

Verständnis hat er für die am Mittwoch getroffene Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten nicht. Schließlich seien Fitnessstudios keine „Corona-Hotspots“. „Wer sich krank fühlt, geht doch erst gar nicht zum Sport. Und im Studio müssen die Abstände eingehalten werden und alle Geräte werden nach dem Gebrauch desinfiziert.“

Und in seinem 1500 Quadratmeter großem Studio sei es auch überhaupt kein Problem, die Abstände einzuhalten. „Ich kann das alles nicht ganz nachvollziehen“, sagt der Besitzer des Fitnessstudios.

Durch die lange Schließzeit im Frühjahr habe er schon einige Mitglieder verloren. „Einige haben sich danach nicht mehr aufgerafft. Sie waren in ihrem gewohnten Trott und haben nichts mehr gemacht“, berichtet Stephan Reiter. Doch mit neuen Aktionen haben er auch neue Mitglieder gewinnen können. „Es lief gerade wieder gut an und dann kommt jetzt der nächste Hammer.“

Von Anika Wenning