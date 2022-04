Barth

Auf der Weide grasen friedlich ein paar Pferde, der Bodden plätschert seelenruhig vor sich hin, ein Schwein steht im Futtertrog und frisst, Baumkronen bewegen sich leicht im Wind: Es könnte kaum friedlicher sein als hier auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge in Glöwitz bei Barth. Hier befindet sich der Bernsteinreiterhof. Pure Pferdeferienidylle. Und für einige Bewohner zuletzt krasser Kontrast zum zuvor Erlebten.

„Das kann man mit Worten nicht erklären. Das wünscht man niemandem“, sagt Nataliia Titova. Die Mutter zweier kleiner Kinder ist wie etwa 75 weitere Menschen aus der Ukraine auf dem Bernsteinreiterhof untergebracht gewesen. Am Abreisetag treffen wir sie und andere auf dem Gelände. Die seit Jahren in Barth lebende Ukrainerin Julia Antropova übersetzt für das Interview.

„Man hat jede Sekunde Angst.“

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Täglich sind die Bilder aus den zerbombten Städten zu sehen. Immer mehr Details über die Gräueltaten der russischen Soldaten werden bekannt. Ganz gezielt werden offenbar auch Zivilisten angegriffen und getötet.

Splitternde Fenster, zerstörte Häuser, ständig Alarm: „Das kann niemand verstehen“, sagt Nataliia Titova. „Man hat jede Sekunde Angst, vor allem um die Kinder.“

Vorpommern-Rügen: 1700 Flüchtlinge registriert Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind nach Angaben der Kreisverwaltung bisher etwa 1700 ukrainische Flüchtlinge erfasst, die durch den Fachdienst Ausländer- und Asylrecht registriert werden. Doch die genaue Zahl ist unbekannt, da es auch Flüchtlinge gibt, die auf eigene Faust oder über private Kontakte den Landkreis erreichen und noch nicht registriert sind. Die Registrierung ist notwendig, um den Schutzstatus nach § 24 Aufenthaltsgesetz zu erhalten und damit einer Arbeit nachgehen zu können oder Sozialleistungen zu erhalten. Registrierung bedeutet, die Erfassung der persönlichen Daten und Fingerabdrücke sowie die Aufnahme biometrischer Fotos an Registrierungsgeräten - den sogenannten PIK-Stationen. Pro Person dauert die Registrierung ca. 30 Minuten. Der Fachdienst Ausländer- und Asylrecht des Landkreises Vorpommern-Rügen in Stralsund ist mit zwei PIK-Stationen ausgestattet. Seit dieser Woche ist die Registrierung auch im Standort der Kreisverwaltung in Grimmen in der Bahnhofstraße möglich. Termine können per E-Mail an FD35@lk-vr.de vereinbart werden.

In der Nähe von Barth konnte sie ein wenig Frieden finden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hätte bei den Bernsteinreitern angefragt. „Die Kommunikation mit dem Landkreis war ausgesprochen gut“, sagt Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter. Am 14. März erreichten die ersten 24 Ukrainer das Gelände. Der Reiterhof fungierte quasi als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge. 75 Menschen aus dem Kriegsgebiet wurden in den Räumen der Bernsteinreiter untergebracht. Einige kamen in Bussen, andere in Zügen, einige organisierten sich die Flucht allein, legten dabei auch lange Strecken zu Fuß zurück.

„Es war ein bisschen schwierig, alles ins Laufen zu bekommen“, berichtet Tino Leipold. Personal musste mobilisiert werden, um die Ukrainer zu betreuen und zu versorgen. Vor allem Frauen und Kinder erreichten den Hof. Eine Hürde sei vor allem die Sprache gewesen. „Als diese Hürde gemeistert wurde, sprang der Funke über“, so Tino Leipold. Die Ukrainer hätten sogar selbst ihre Hilfe beim Aufräumen oder Abwasch angeboten.

„Ich hatte mich gedanklich verabschiedet.“

„Es herrscht emotional zwar noch immer Chaos. Aber wir sind sehr dankbar, die Menschen hier sind sehr freundlich und nett“, sagt Olga Sviderska. Auch sie wurde auf dem Reiterhof untergebracht. Doch die schöne Umgebung ist kein wirklicher Trost. Viele Verwandte sind noch in der Ukraine. Das eigene Leben, alles, was sie sich aufgebaut habe, zurückgelassen, möglicherweise zerstört. „Es tut sehr weh“, sagt Sviderska. Jeden Tag habe sie Kontakt zu ihrer Familie.

Die Nachrichten und Bilder aus Butscha machen auch die Ukrainer in Barth fassungslos. „Das ist unmenschlich“, sagt Lobuv Pohozeltseva. Sie hat eine Freundin in der Gegend. Der Kontakt war für einige Zeit abgebrochen. „Ich hatte mich gedanklich schon von ihr verabschiedet.“ Seit ein paar Tagen hat sie nun wieder Kontakt zu ihrer Freundin.

Darum wurde der Reiterhof leer gezogen

Die Bilder und Erlebnisse bewegen die Frauen und Kinder aus der Ukraine nach wie vor. Ihre Hoffnung ist, dass sie in den quasi eigenen vier Wänden nun etwas mehr Ruhe bekommen und die Geschehnisse verarbeiten können. Denn vor wenigen Tagen mussten die Flüchtlinge den Reiterhof schon wieder verlassen. Der Grund: die Osterferien.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Reiterhof ist über Ostern ausgebucht, und das schon seit Längerem. Durch Umbuchungen und Verlegungen in den Reiterhof nach Hirschburg konnten noch ein paar Tage rausgeholt werden, berichtet Tino Leipold. Am vergangenen Donnerstag aber mussten die Ukrainer umziehen. Und zwar in eigene Wohnungen. 23 Wohnungen hat der Landkreis bei der Stadt Barth bzw. der Barther Wohnungsbaugesellschaft angemietet. Die Jam GmbH, sozialer Träger aus Bad Sülze, betreut die Flüchtlinge.

„Wir haben dem Landkreis signalisiert, dass wir nach Ostern wieder Kapazitäten haben“, sagt Tino Leipold. Der Reiterhof in Glwötz bei Barth wird also auch weiterhin als Erstaufnahmelager für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung stehen.

Von Robert Niemeyer