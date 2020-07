Barth

Langsam kommt im Nordosten auch die Branche der Flusskreuzschifffahrt wieder in Schwung. Nach einer mehrmonatigen Zwangspause aufgrund der Corona-Restriktionen sind die komfortablen Hotelschiffe jetzt immer öfter auf den Wasserstraßen und in den Häfen der Bodden und Flüsse Vorpommerns zu sehen. In Barth machten jetzt gleich zwei altbekannte Stammgäste fest: Die unter Schweizer Flagge fahrende „Excellence Coral“ sowie die „Sans Souci“ aus Bernburg.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

63 von 90 Betten belegt

Während die „Excellence Coral“, von Stralsund kommend, am Donnerstag bereits am frühen Nachmittag an der Ballastkiste anlegte, traf die „Sans Souci“ erst am frühen Abend ein und machte direkt vor dem Jambolaya fest. Die Hotelgäste beider Schiffe hatten am Nachmittag von Zingst bzw. von Barth aus mit bereitstehenden Reisebussen vierstündige Rundfahrten über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst unternommen und genossen nun die abendliche maritime Atmosphäre des Hafens. Auf beiden Schiffen gelten zurzeit besondere Corona-Vorsichtsmaßnahmen, die von reduzierter Bettenkapazität über die Händedesinfektion bis hin zum Maskentragen bei Gängen durch das Schiffsinnere reichen. Während zur Gewährleistung der Abstandsregeln auf dem Schweizer Schiff die Mahlzeiten in zwei Durchgängen eingenommen werden, kann auf der „Sans Souci“ zum selben Zweck der sehr geräumige Bar-Salon mitgenutzt werden. Gewissenhaft trugen die Gäste beider Schiffe, die aufgrund ihres Altersdurchschnittes zur Risikogruppe gehörten, sogar auf den luftigen Sonnendecks ihre Masken.

Anzeige

Der Barther Hafenmeister, Stephan Wenke, empfängt die „Sans Souci“, um sie festzumachen. Quelle: VS

Weitere OZ+ Artikel

Für die „Excellence Coral“, die seit fünf Jahren von Kapitän Viktor Hetesi (42) geführt wird, war es die erste Reise nach der Corona-Pause. Von den maximal 90 zur Verfügung stehenden Betten durften aufgrund der Abstandsregeln nur 63 belegt sein. „Eigentlich hätte unsere erste Reise bereits im März von Hannover nach Kiel führen sollen“, berichtete der Kapitän, der am Balaton zu Hause ist. Der Start zum aktuellen Auftakttörn sei in Berlin erfolgt, von wo das Schiff über die Oder mit Zwischenstopps in Stettin, Peenemünde, Stralsund und Rügen bis in die Bodden gelangte. Bei den Reisenden handelte es sich vorwiegend um ältere Gäste aus der Schweiz.

Die Nachfrage steigt

Die Schweizerin Rösli Dönni, eine frühere Busunternehmerin, begleitet die Kreuzfahrten der „Excellence Coral“ seit vier Jahren als hauptamtliche Reiseleiterin. „Für die Rundfahrten haben wir in den Häfen unsere eigenen Busse bereitstehen. In Verbindung mit den Schiffen ist es für unsere älteren Gäste eine entspannte Möglichkeit zum Reisen“, erklärte sie. „Gegenwärtig ist die Nachfrage nach den Touren steigend. Wenn es von den Teilnehmern nach der Heimkehr ein gutes Feedback gibt, erwarten wir einen weiteren Anstieg der Buchungen.“ Kapitän Peter Grunewald, Eigner der „Sans Souci“, hatte sofort nach der Lockerung der Restriktionen den Reisebetrieb wieder aufgenommen. Dadurch war es für ihn bereits der fünfte Törn des Jahres nach dem Corona-Stopp und der zweite Aufenthalt im Barther Hafen. Überwintert hatte sein Schiff an der Saale in der Nähe von Bernburg. Er informierte, trotz der großen Nachfrage nur 60 der 81 Betten belegt zu haben.

Hafenmeister Stephan Wenke (v. l.), Kapitän Viktor Hetesi, Reiseleiterin Rösli Dönni, 2. Kapitän Tamas Forgacs und Hotelchef Gyorgy Kenez. Quelle: VS

Betreut wurden die Passagiere durch Reiseleiterin Christiane Thiel. „Die Reise verlief bisher ganz gut, obwohl vieles etwas ungewohnt ist“, so ihre Einschätzung. So fänden Museumsbesuche meist ohne Führungen statt, je nach Bundesland müssten unterschiedliche Freiflächen pro Museumsbesucher gewährleistet sein. Auch für die Gäste der „Sans Souci“ mit einem Altersdurchschnitt von 65 plus stünden in den Häfen zwei Busse für Exkursionen bereit.

Bereits am frühen Freitagmorgen legte die „Excellence Coral“ mit dem Ziel Insel Rügen wieder ab, die „Sans Souci“ folgte etwas später, um in der Hansestadt Stralsund vor dem weiteren Weg in die Peene einen Zwischenhalt mit Passagierwechsel einzulegen.

Von Volker Stephan