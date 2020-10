Barth: Geänderte Pläne für Parkhaus am Hafen vorgestellt

Barth

Die Stadtverwaltung Barths hat jetzt die überarbeiteten Pläne für das geplante Parkhaus auf der Ostseite des Großparkplatzes am Barther Hafen vorgestellt. Mit diesem soll das Stellplatzdefizit der 160 Ferienwohnungen und 120 Hotelzimmer, die auf dem früheren Bossow-Gelände entstehen, behoben werden.

Zum Hintergrund: Östlich des Speicherhotels soll ein Yachthafen mit Appartementhäusern entstehen. Dafür werden außerdem Parkplätze benötigt – in den vergangenen Monaten ein Streitpunkt.

In der Vergangenheit hatten sich Anwohner gegen die ursprünglich gewollte Umsetzung des Vorhabens an der Westseite positioniert, woraufhin umgeplant wurde. Das Parkhaus soll nun viergeschossig und nach oben offen mit einer Brüstungshöhe von 11,50 Metern ausgeführt werden, wobei die Oberkante der Überdachungen von Treppenhäusern noch einmal 1,50 Meter darüber liegen wird. Es wird mit Sanitäreinrichtungen und einer begrünten Fassade ausgestattet sein. Südlich der Straße am Osthafen ist außerdem ein touristischer Versorgungs- und Servicebereich geplant.

„Der Dialog mit den Anwohnern ist noch nicht beendet“, teilte Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig mit. Gleich zu Beginn des nächsten Bürgergespräches am 6. Oktober werde ihnen eine städtebauliche Visualisierung vorgestellt. „Ich gehe davon aus, dass die Anwohner dadurch eine Vorstellung von der begrünten Ansicht erhalten – zum Standort gibt es ja bereits einen Konsens.“

Fördermittel für Yachthafenbau

Zum Thema Hafenbau informierte er, dass man im Wirtschaftsministerium bereits den Bewilligungsbescheid für die Fördermittel verfasse. Gegenwärtig werde zwischen der Stadt und den Bauherren die Technologie des Yachthafenbaus abgestimmt. Zuerst würde man die Spundwände des neuen Beckens rammen, dann den Boden von hinten nach vorn ausheben und zum Schluss den Durchbruch zum Barther Hafen vornehmen.

Obwohl die zukünftige Wasserfläche in einen kommunalen und einen privaten Bereich geteilt sei, hoffe er auf einen synchronen Ablauf der Wasserbauarbeiten, für die Anfang 2021 die Ausschreibungen rausgehen würden. „Aufgrund der hohen Investition wird es eine EU-Ausschreibung sein, die Ende Februar abgeschlossen sein dürfte“, hofft der Bürgermeister. Anschließend könne sofort mit der Baumaßnahme begonnen werden. Sieben Millionen Euro soll allein der Bau des Hafens und der Promenade kosten.

Und für den Hafenbau muss kräftig gebaggert werden. Abtransportiert werde die riesige Aushubmenge, 80 000 Kubikmeter, über das Zuckerfabrikgelände zur neuen Deponie am Fuß des Donnerbergs, die für 250 000 Kubikmeter zugelassen ist. Wenn das acht Hektar große Gelände abgedeckt und bewachsen sei, werde es sich durch seine Hanglage unauffällig in die Landschaft einfügen, versicherte Hellwig.

Radwege in rot

Fahrradüberwege an den Kreuzungen im Stadtgebiet sollen farblich mit Verkehrsrot gekennzeichnet werden. Das hatte jüngst die Fraktion „Bürger für Barth“ gefordert. Ein Anstrich mit Rollplastik halte etwa sieben Jahre und koste 30 Euro pro Quadratmeter. „Wenn dadurch nur ein Fahrradunfall verhindert werden würde, hätte es sich gelohnt“, so Fraktionsvorsitzender Michael Schossow. Die Verwaltung zeigte sich aufgeschlossen und wolle bei der Straßenverkehrsbehörde die Erlaubnis beantragen. „So etwas ist aber nur an ausgewiesenen Fahrradüberwegen möglich. Dabei würde ein vollflächiger Auftrag der Farbe am meisten ins Auge stechen und so die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer erhöhen“, findet Bürgermeister Hellwig. Der Bauausschuss hat den Antrag der Bürger für Barth bereits befürwortet.

Radwegbau fast abgeschlossen

Über Baumaßnahmen im Barther Stadtgebiet informierte Bauamtsleiter Manfred Kubitz. So hätten sich im Baugebiet Lerchenweg II für alle 14 Grundstücke Interessenten gefunden, die Anliegerstraße sei fertiggestellt und bis auf die fehlende Deckschicht auch schon asphaltiert.

Nico Schröder von der Firma GP Papenburg Verkehrswegebau baut an dem neuen Radweg in Barth. Quelle: Anika Wenning

Mit dem Radwegsteil des Euro-Velo 10 zwischen Sundischer Straße und Trebin sei man wegen der Corona-Krise zwar in Verzug geraten, doch nun wäre der Bau fast abgeschlossen. „Es müssen nur noch die Bankette und einige Ausweichstellen fertiggestellt und teilweise Geländer angebracht werden“, erklärte Manfred Kubitz. Wegen der besseren Haltbarkeit wäre der Weg letztendlich aus Beton statt wie ursprünglich geplant aus Asphalt hergestellt worden.

Die Aufträge zur Restaurierung des Papenhofes seien zu 80 Prozent ausgeschrieben, die bisher eingegangenen Angebote der Firmen lägen in der Summe etwa 200 000 Euro über dem Soll, berichtete Kubitz. Bürgermeister Hellwig bezeichnet diese Diskrepanz als völlig normal, vergingen doch zwischen der Planungs- und der Ausschreibungsphase solcher Projekte in der Regel mehrere Jahre, in denen sich die Preise für Bauleistungen nach oben entwickeln.

„Beim Vineta-Konzept zur Innengestaltung des Bürgerhauses können wir in die Vollen gehen“, kündigte der Bauamtsleiter zudem an. Ein großer Teil der Fördergelder müsse nämlich noch in diesem Jahr abgerufen werden. Ziel bleibe es, das Gesamtprojekt bis Mitte Juni 2021 fertigzustellen.

