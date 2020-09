Barth

Barth braucht offenbar neue Gewerbeflächen. Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig informierte jüngst, dass das Gewerbegebiet am Betonwerk fast voll sei. „Als es dort einst losging, hätte ich das nie geglaubt. Deshalb ist es an der Zeit, über Alternativen nachzudenken.“

Bauamtsleiter Manfred Kubitz trug ergänzende Fakten vor: „Neben einer Erweiterungsoption für das Gerüstbauunternehmen über 4000 Quadratmeter liegen vier Anträge über die Vergabe von Gewerbegrundstücken von jeweils 1000 bis 3000 Quadratmeter Größe vor – damit ist alles weg.“

Gewerbe statt Sportplatz?

Er erinnerte daran, dass man hinter der Vineta-Arena eine größere Fläche für einen eventuellen Sportplatzneubau vorhalte. Würde diese Variante nicht umgesetzt und das Gelände für die gewerbliche Nutzung freigegeben, ließen sich hier weitere Interessenten ansiedeln. Allerdings wäre die Fläche von der vorhandenen Gewerbegebietsstraße aus nicht optimal erschließbar. Deshalb regte er den Bau einer Stichstraße an, wodurch mehrere kleinere Grundstücke zugänglich gemacht werden könnten.

Im Rahmen des Themas rückte Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig das Gelände des einstigen VEG Saatzucht am Nelkenweg in den Fokus. „Ein großer Teil der als Wohn- oder Mischgebiet ausgewiesenen Flächen gehört der Stadt. Für den Wohnungsbau wäre die Lage aus unserer Sicht nicht so ideal, deshalb sollten wir dort die Erschließung eines weiteren Gewerbegebietes in Betracht ziehen.“

Offene Fragen

In diesem Zusammenhang müsse man die Auflage des Bauministeriums, Wohn- und Gewerbegebiete deutlich durch Grünflächen und Parkanlagen zu trennen, umsetzen. Dazu sei der Flächennutzungsplan unter Einbindung öffentlicher und privater Flächen zu ändern.

Der Bürgermeister blickte noch weiter in die Zukunft und ging auf die mögliche verkehrstechnische Anbindung des angedachten Gewerbegebietes ein. So befinde sich der gesamte Straßenkörper der Nelkenstraße – auch im hinteren, abgezäunten Teil – im Eigentum der Stadt.

Genau über jenen Abschnitt und dann weiter über den Plattenweg zwischen der Umweltdienste GmbH und der Teambau GmbH könnte die Nelkenstraße an die Umgehungsstraße angeschlossen werden. „Eine für den Lkw-Verkehr taugliche 90-Grad-Kurve an der Ecke Nelkenstraße/Plattenweg würden wir auf unserem Eigentum nicht hinbekommen, müssten uns also mit dem Gemüsebau Hahn einigen.“

Friedrich Carl Hellwig machte klar, dass es sich momentan nur um eine Idee zur langfristigen Sicherung von Gewerbeflächen handele, die noch nicht in ein größeres planerisches Paket eingeflossen sei. Auf der langfristigen Zeitachse habe erst einmal die Entwicklung von Barth-Süd Priorität.

Lebensumfeld in Barth-Süd verbessern

Diesem vorrangigen Thema wolle man sich unter Einbeziehung der Wobau, weiterer Vermieter und der Stadtwerke durch die Weiterführung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) widmen, wie die zuständige Bauamtsmitarbeiterin Karen Hoppenrath ausführte. Zur Erinnerung: Mit dem Isek wurde in den vergangenen Jahrzehnten die Entwicklung des Innenstadtbereiches vorangetrieben, in den nächsten Jahren soll sich der Schwerpunkt fließend auf Barth-Süd und weitere Wohngebiete verschieben. Ziel ist die Verbesserung des Lebensumfeldes und der sozialen Bedingungen.

„ Barth-Süd ist nicht so groß, dass wir es separat betrachten könnten. Wir werden deshalb in das Isek auch unsere Wünsche für die anderen Stadtteile einarbeiten“, versicherte der Bürgermeister. Die Isek-Arbeitsgruppe, die es schon mal für den Innenstadtbereich gegeben hatte, soll deshalb wiederbelebt werden.

Der Zustand des viel genutzten Verbindungswegs zwischen Blauer Wiese und den Einkaufsmärkten ist oft ein Ärgernis. Quelle: Volker Stephan

Ein kleiner Schritt zur Verbesserung des Umfeldes in Barth-Süd könnte durch einen Antrag von Michael Schossow (Bürger für Barth) bewirkt werden. Die Verwaltung solle nämlich zwecks Beteiligung am Wegebau an die Einkaufsketten Edeka und Aldi herantreten. Eigentlich hätten diese schon bei ihren Neubauvorhaben vor einigen Jahren bezüglich des Verbindungsweges zwischen der Straße Blaue Wiese und dem Großparkplatz angesprochen werden sollen. Dieser etwa 60 Meter lange Sandweg wird so gut wie von allen Einwohnern des Wohngebietes zur Erledigung von Einkäufen frequentiert. Nach Ansicht von Michael Schossow wäre die kürzlich abgeschlossene Straßenumgestaltung der Blauen Wiese die passende Gelegenheit gewesen, den oft mit Pfützen übersäten Verbindungsweg gleich mitzupflastern. Die Verwaltung sicherte zu, Kontakt zu den Handelsketten aufzunehmen.

