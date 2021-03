Barth

Mit über 95 Jahren ist der Barther Rentner Günter Sass immer noch täglich mit dem Fahrrad unterwegs – meist zum Gelände seines Anglervereins am Borgwall. Hier genießt er bei schönem Wetter die frische Luft und die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres. Beides gehört für ihn zum gesunden Lebensstil – neben gutem Essen, einem geregelten Tagesablauf sowie Ruhe. Und der Senior hat noch große Pläne. Aktuell wartet er aber noch auf seine Corona-Impfung.

„Ich koche selbst und esse wenig Fleisch, dafür aber viel Gemüse und zweimal wöchentlich Fisch – im Sommer auch dreimal. Abends gehe ich spätestens um 21.45 Uhr ins Bett und stehe dann um 6.30 Uhr wieder auf“, berichtete der Senior. Seine Ehefrau, die bereits vor dreieinhalb Jahren verstorben ist, hat er vier Jahre lang selbst gepflegt.

Zwei Söhne, fünf Enkel, acht Urenkel

Günter Sass hat zwei Söhne (70 und 68) sowie fünf Enkel- und acht Urenkelkinder. Die ältesten Urenkel besuchen bereits eine 12. Klasse in der Region, die drei jüngsten (Mädchen) leben mit ihren Eltern auf Bornholm. In seinen 95 Lebensjahren hat Günter Sass natürlich viel erlebt und kann als geistig topfitter Zeitzeuge so manch Interessantes aus der Barther Heimatgeschichte berichten.

Flugzeugbauer, Jagdflieger und Kriegsgefangener

Nach dem Abschluss der 8. Klasse lernt er bis 1943 in den Barther Bachmann-Werken den Beruf des Flugzeugbauers, um nach der Lehre sofort zum Reichsarbeitsdienst eingezogen zu werden. Nach einer militärischen Grundausbildung in Oschatz und einem Motorfliegerlehrgang in Breslau wird er bei Ulm im Jagdfliegergeschwader 106 als Offiziersanwärter im Fähnrichsrang zum Piloten ausgebildet. Bis 1945 fliegt er eine Focke-Wulf 190 im Schulbetrieb, ein Kampfeinsatz bleibt ihm erspart.

In der Gefangenschaft, die Amerikaner übergeben ihn mit anderen Kriegsgefangenen an Frankreich, wagt er mehrere Fluchtversuche. Dreimal wird er wieder eingefangen. Doch beim vierten Versuch kann er seine Verfolger abhängen. Über Frankreichs Grenze und mehrere Besatzungszonen schlägt Günter Sass sich im April 1947 bis nach Barth durch, wo ihm trotz fehlender Entlassungspapiere die „rote Kennkarte“ als Personaldokument ausgestellt wird.

Bereits am Folgetag soll er sich zum Arbeitseinsatz melden, was er aufgrund seiner Erschöpfung jedoch ablehnt. Nach 14-tägiger Erholungsphase ist er wieder kräftig genug, um an den Demontagearbeiten auf dem Fliegerhorst und auf dem Flakplatz teilzunehmen.

Fast das gesamte Berufsleben im gleichen Betrieb

Als die beendet sind, wechselt Günter Sass in die Industriewerke Barth (IW), die einstige Lehrwerkstatt der Bachmann-Werke am heutigen Platz der Freiheit. Die älteren Barther kennen das in den 1990er-Jahren abgerissene Bauwerk neben dem Speicher II noch als HO-Verwaltungssitz. Dort ist vorhandenes Material durch die Beschäftigten zu dringend benötigten Werkzeugen und Geräten umgearbeitet worden. Günter Sass ist heute noch im Besitz eines großen Schraubenziehers, der ursprünglich die Ventil-Kippstange eines Flugzeug-Sternmotors gewesen ist.

Günter Sass aus Barth. Quelle: privat

Als die IW ihre Tätigkeit 1948 einstellt, findet Günter Sass einen neuen Arbeitsplatz in der Barther Eisengießerei, die sich in der Folge zum VEB Landmaschinenbau (LMB) entwickelt, der 1971 dann mit der Werft zum VEB Schiffsanlagenbau (SAB) fusioniert.

Hier ist Günter Sass zunächst als Schlosser tätig, von 1955 bis 1971 auch als Lehrausbilder für die Grundausbildung der Metallberufe. Schließlich qualifiziert er sich zum verantwortlichen Meister für den Bereich Fischmehlanlagen. Als er 1975 für einen monatlichen Mehrlohn von 50 Mark einen zweiten Meisterbereich übernehmen soll, lehnt er dankend ab und zieht es vor, wieder als Schlosser und von 1986 bis 1990 als Gütekontrolleur zu arbeiten.

NVA untersagt das Segelfliegen in Barth

Ende der 1950er-Jahre packt den einstigen Jagdflieger wieder die Flugleidenschaft und er beginnt mit dem Aufbau einer Barther Interessengruppe für Segelflug, der neben Lehrlingen des LMB auch Schüler der EOS angehören. Von 1958 bis 1960 führt er in den Wintermonaten in Barth den theoretischen Unterricht durch, während die Praxis im Sommerhalbjahr in Purkshof bei Rövershagen stattfindet.

Ziel ist der Aufbau eines eigenen Segelflugstützpunktes an der Nordseite des Barther Flugplatzgeländes. Der LMB hat seinerzeit zwei Garagen für die Startwinde und die beiden avisierten Segelflugzeuge der Typen SG 38 und „Grunau Baby“ in Aussicht gestellt und auch der Flughafenchef ist mit dem Vorhaben einverstanden.

Doch die NVA, die bereits die Überlassung eines Mannschaftszeltes versprochen hat, verfolgt plötzlich eigene Ziele mit dem Gelände und lehnt die Weiterführung des Projektes ab. Weil Günter Sass mittlerweile Vater ist und seine Freizeit lieber den beiden Söhnen widmet, statt jedes zweite Wochenende in Purkshof zu verbringen, gibt er den Segelflug 1960 schließlich auf.

Begeisterter Wassersportler

Was bleibt, ist seine Leidenschaft für den Wassersport, konkret das Angeln. Schon Anfang der 1950er-Jahre besitzt er eine O-Jolle. Als aber während einer Pfingstfahrt nach Born seine Frau bei einer Halse im Zingster Strom außenbords fällt, soll es fortan ein komfortableres Boot sein. Also kaufen die Eheleute Sass beim Ribnitzer Bootsbauer Rohde für 1500 Mark den Rumpf eines 15er-Jollenkreuzers, den Günter Sass binnen zwei Jahren in einem Schuppen auf dem Gelände der Baufirma Wegner in der Werftstraße ausbaut.

Zur stürmischen Regatta anlässlich der 700-Jahr-Feier der Stadt Barth geht er dann aber doch an der Pinne einer schnelleren H-Jolle an den Start. Den 15er-JK verkauft Günter Sass 1961 und ist fortan nur noch als Angler auf dem Bodden unterwegs. 1964 wird er Mitglied der neu gegründeten Betriebsanglergruppe des LMB/später des SAB – dem heutigen Anglerverein am Borgwall, wo er nach wie vor seine Heimat hat.

Hier legt Günter Sass im Laufe der Jahre seine eigenen Angelboote an. Sehr gern erinnert sich der Senior auch an die Angelausflüge bis Barhöft und in den Strelasund mit dem vereinseigenen „Biber“, der noch bis vor wenigen Jahren seinen Dienst als Schlepper und Eisbrecher der Schiffswerft verrichtet hat. „Außerdem konnten unsere Mitglieder jeweils zwei kleinere, in Barth und Prohn stationierte, Vereinsboote nutzen“, erinnert er sich.

Noch im hohen Alter zum Angeln nach Skandinavien

Traditionell unternimmt der Angelbegeisterte zusammen mit seinem älteren Sohn Wulf jährlich eine Angelreise nach Skandinavien, die im vergangenen Jahr nach Lundby in Schweden geführt hat. Dort holt der damals 94-Jährige einen kapitalen Hecht von 12,5 Kilogramm und mehr als einem Meter Länge ins Boot. „Den nahmen wir gefrostet mit nach Hause. Zum Essen hatten wir ja noch anderen Fisch im Überfluss“, berichtet er. Für das Erlebnis haben er und sein Sohn die anschließende Quarantänezeit gern in Kauf genommen.

Auch in diesem Jahr wollen beide wieder ihr Anglerglück in Schweden versuchen, jedoch in der Gegend von Göteborg. Doch für die Einreise ins Nachbarland benötigen sie den Nachweis einer Corona-Impfung. Bisher ist Günter Sass noch nicht einmal über einen eventuellen Termin benachrichtigt worden – trotz seines hohen Alters. „Das Ganze ist mir ein Buch mit sieben Siegeln“, urteilt er verständnislos.

Von Volker Stephan