Barth

Die gute Nachricht für Eltern von Schulkindern in Barth pünktlich zum Ferienbeginn: Eltern, deren Kinder eine Schule in Barth besuchen, werden im kommenden Schuljahr entlastet. Der Schulkostenbeitrag fällt weg. Das hat die Stadtvertretung auf ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend beschlossen – nicht ohne vorherige Diskussion und auch nicht einstimmig.

Ersten Antrag bereits im Januar gestellt

Mit 30 Euro pro Jahr und pro Kind hat die Vinetastadt bislang den Höchstsatz des im Schulgesetz verankerten Schulkostenbeitrages erhoben. Einnahmen – gedacht für Gegenstände und Materialien, die von der Schule zur Verfügung gestellt und im Unterricht verarbeitet und von den Schülerinnen und Schülern verbraucht werden oder bei ihnen verbleiben, wie Kopien beispielsweise.

Die FDP-Fraktion in persona von Christian Kirsch und Sebastian Strecker meinen, in Zeiten der Corona-Pandemie, die für viele Eltern Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit bedeutete, für Schulkinder Homeschooling, müsse die Stadt den Eltern finanziell entgegenkommen. „Wir vertreten die Ansicht, dass durch die coronabedingte Schulsituation viele Eltern einen massiven finanziellen Mehraufwand haben. Wir wollen den Eltern entgegenkommen und sie entlasten“, lautet die Begründung ihres Antrags, den Schulkostenbeitrag für das kommende Schuljahr um die Hälfte zu senken.

Und das, nachdem sie schon im Januar dieses Jahres den Antrag gestellt haben, diesen gänzlich streichen zu lassen. Seinerzeit ist das Thema aber an den Schul- und Sozialausschuss sowie den Finanzausschuss zur Vorberatung verwiesen worden. Das Ergebnis, zumindest aus der Beratung des Schul- und Sozialausschusses, ist nun der aktuelle Antrag gewesen – keine gänzliche Streichung für das kommende Jahr, sondern eine Halbierung des Schulkostenbeitrages aufgrund der sonst zu gravierenden Mindereinnahmen für die Vinetastadt.

Pro und Contra von den Fraktionen und der Verwaltung

Auch der Finanzausschuss hat sich mit dem Thema befasst. Allerdings ist dieser auf seiner jüngsten Sitzung aufgrund zum Teil unentschuldigt fehlender Gremiumsmitglieder nicht beschlussfähig gewesen, wie dessen Vorsitzende Kerstin Klein (SPD) berichtet. „Was mehr als beschämend ist“, fügt sie hinzu.

Allerdings machte sie auch keinen Hehl daraus, dass sie persönlich nicht nur gegen die generelle, sondern auch gegen die Halbierung der Schulkostenbeiträge ist. „Ich habe mich ausführlich mit den Schulleitern unterhalten. Die Schulen haben in der Corona-Zeit sogar Mehrausgaben. Zum einen durch das Erstellen von Kopien von Wochenplänen als auch durch die höheren Hygieneanforderungen“, berichtet sie. Und: „Man darf nicht vergessen, dass die Eltern im vergangenen Jahr 450 Euro vom Staat bekommen haben – zusätzlich zum Kindergeld.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das wiederum hat Dirk Leistner (WG FWB) auf die Palme gebracht. Es sei beschämend, 22 400 Euro mehr für Veranstaltungen, für den Tourismus auszugeben – das hat die Stadtvertretung zwei Tagesordnungspunkte zuvor beschlossen – die Eltern aber in diesen Zeiten weiter zur Kasse zu bitten. Er ist es schließlich gewesen, der dann an diesem Abend forderte, den Schulkostenbeitrag für das kommende Schuljahr zu streichen.

Zustimmung hat er dafür nicht nur von der FDP- und der Links-Fraktion bekommen, sondern auch von Roland Herrmann (AfD). Er hat, wie schon im Januar, noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Einnahmen, seiner Meinung nach, nicht im vernünftigen Verhältnis zu dem bürokratischen Aufwand stehen. „Mehr als 1000 Bescheide müssen geschrieben werden, das Porto kommt dazu, auch eventuelle Mahnverfahren“, gibt er zu bedenken.

Bei allem Pro für die Abschaffung des Schulkostenbeitrages gibt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig allerdings eines zu bedenken. Etwas, was er auch schon im Januar gesagt hat: „Wir würden mit dem Beschluss nicht nur Eltern der Stadt entlasten, sondern auch jene aus den umliegenden Gemeinden. Die, die nicht ihre Steuern an unsere Stadt, sondern an ihre Heimatgemeinde zahlen.“ Immerhin 40 bis 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus dem Umland würden die Barther Schulen besuchen.

Aber auch Frank Schröter, Vorsitzender der CDU-Fraktion meint: „Die Eltern zu entlasten, ist das Mindeste, was wir tun können.“ All die Unterstützung hat schließlich Christian Kirsch und Sebastian Strecker motiviert, ihren schon im Januar gestellten Antrag wieder zur Abstimmung zu bringen – bei einer Gegenstimme und einer Stimmenenthaltung mit positivem Ergebnis für jene Eltern, deren Kind eine der städtischen Schulen besucht. Sie müssen – zunächst nur im kommenden Schuljahr – keinen Schulkostenbeitrag zahlen.

Von Anja Krüger