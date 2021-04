Barth: Handy-Klau in Vodafone-Shop vereitelt – Polizei verhaftet Täter 

Barth

Eine Bande von Handydieben ist bei dem Versuch gescheitert, mehrere Mobilversuche aus dem Barther Vodafone-Shop zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, waren drei Männer am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in den Laden gekommen. Während zwei von ihnen den Mitarbeiter des Shops in ein Gespräch verwickelten, nahm der dritte Mann insgesamt sechs Mobiltelefone aus einer Vitrine, die sich in unmittelbarer Nähe zur Eingangstür befand. Der Verkäufer bemerkte dies aber – offenbar durch ein Geräusch.

Verkäufer konnte Dieb festhalten

Geistesgegenwärtig konnte er den Tatverdächtigen ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beamte des Polizeireviers Barth nahmen den Tatverdächtigten dann vorläufig fest. Den Angaben zufolge handelt es sich um 22jährigen Georgier. Nach den beiden anderen Personen wird noch gesucht.

