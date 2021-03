Barth

Sie organisieren alljährlich nicht nur das größte, sondern auch das traditionsreichste Kinderfest des Landes, machen die Geschichte der Stadt Barth unvergessen und Denkmäler erlebbar: Das ist nur eine Auswahl von dem, wofür sich die Mitglieder des Barther Heimatvereins einsetzen.

Das Logo des Barther Kinderfestes hat Grafikdesigner Wolfgang Sohn, der inzwischen verstorben ist, mit Schülern 1991 entworfen. Quelle: Verein

Vor 30 Jahren – am 21. März 1991 – gründet sich der Barther Heimatverein. Der Grund: Das traditionsreiche Kinderfest droht 1991 zu sterben – ein Fest, das 1828 in Barth erstmals gefeiert worden ist. Die Schulen, die sich bis dahin um die Organisation des Kinderfestes gekümmert hatten, fühlen sich mit der politischen Wende nicht mehr verantwortlich.

„Über die Entscheidung der Schulen gab es seinerzeit in der Stadt viel Verstimmung und Diskussionen. Wir haben uns dann im März gegründet und hatten nur drei Monate Zeit, um das 163. Barther Kinderfest zu organisieren“, erinnert sich der damalige erste Vorsitzende Gerd Garber (85), der heute Ehrenmitglied des Vereins ist.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kinderfest: Von den Anfängen des Vereins bis zur Organisation heute

Für Mario Galepp (46), der seit 2007 Vorsitzender ist, eine Wahnsinns-Leistung. „Wir haben heute ein ganzes Jahr zur Verfügung“, macht er deutlich. Denn seit der Wende wird das Kinderfest aus Sammlungen und Spenden finanziert. Schon beim ersten Mal nach Vereinsgründung bringt die Sammlung ein Ergebnis von 15 000 D-Mark. „Man spürte sofort, dass die Barther das Kinderfest unbedingt erhalten wollen. Für uns war das ein großer Motivationsschub“, sagt Gerd Garber.

Dennoch: Die ersten Jahre seien schwierig gewesen. „Aber es pegelte sich sein. Auch von den Schulen gab es später wieder Unterstützung“, berichtet Gerd Garber. Mit der neuen Organisationsstruktur muss das Kinderfest aber auch Veränderungen hinnehmen. So verkleinert sich der Umzug der Kinder durch die Stadt von Jahr zu Jahr. „Heute haben wir einen tollen Umzug“, berichtet Mario Galepp, der allen, die daran teilhaben, dass das Kinderfest immer wieder zum Großereignis wird, einen Riesen-Dank aussprechen möchte.

Was der Heimatverein noch geleistet hat

Mario Galepp (l.) und Gerd Garber beim Bundespräsidenten in Berlin zum Tag des Ehrenamtes im Jahr 2016. Quelle: privat

Doch nicht nur das Kinderfest kann sich der Barther Heimatverein auf die Fahnen schreiben. So wird im Oktober 1991 der erste plattdeutsche Klönabend organisiert. Der Versuch, die Bülowsche Chronik der Stadt Barth fortzuschreiben, gestaltet sich allerdings schwierig. Immerhin schafft man es, ein Faksimile, eine originalgetreue Nachbildung der Chronik, herauszugeben.

Ebenso wie 25 Originaldrucke von Barth des Prerower Malers Schulze-Jasmer, Beiträge zur Geschichte der Stadt im Jubiläumsjahr 2005 und mittlerweile 12 Bücher der Reihe „Lande Barth-Barther Geschichte(n)“ und auch ein Sonderband zum 190. Barther Kinderfest sind erschienen. Außerdem haben die Heimatverein-Mitglieder das Buch von Helga Radau zum KZ-Außenlager Barth unterstützt, sich für die Orgelsanierung stark gemacht und sich am Gedenkstein auf dem Friedhof beteiligt.

Und das ist längst nicht alles. Auch die Ehrenbürgerschaft von Elisabeth Sittig, eine Malerin, die 2001 im Alter von 102 Jahren in Barth verstorben ist, und die Unterdenkmalstellung des Papenhofes gehen auf Anträge des Barther Heimatvereins zurück. Das Dammtor, eines der letzten Stadttore und Wahrzeichen der Stadt Barth, ist durch den Barther Heimatverein schon mehrere Male mit Hilfe von Sponsoren zum Tag des Offenen Denkmals für die Barther und Gäste geöffnet worden. Auch der Fangelturm befindet sich in der Obhut des Vereins und kann regelmäßig besichtigt werden.

Kinderfest gehört zum Immateriellen UNESCO-Kulturerbe

Die ehemalige Volkstanzgruppe mit Hiltraud Prößdorf. Quelle: Verein

Aber nicht alles, was der Verein auf die Beine gestellt hat, hat auch noch Bestand. Ein Treffen ehemaliger Barther unter dem Titel „Butten-Bortschen“ ist 1991 ein großes Event gewesen. Immerhin 500 ehemalige Vinetastädter sind dabei. Bei der zweiten Auflage 1993 ist die Beteiligung allerdings so gering, dass man kein weiteres Treffen organisiert.

„Bis vor ein paar Jahren gab es im Heimatverein auch noch eine Volkstanzgruppe, die viele Jahre von Hiltrud Prößdorf geleitet wurde. Kinder wurden hier betreut und mit der Tradition und Brauchtumspflege vertraut gemacht. Das Interesse an dieser Art ist leider zurückgegangen“, bedauert Galepp. Nun ist die jüngere Generation am Zug. Seit einigen Jahren gibt es mit der Hip-Hop-Gruppe „Team Fresh“ unter der Leitung von Ira Schwerin wieder ein junges Team im Verein.

Die Urkunde zur Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO-Deutschland. Quelle: Verein

Nach wie vor aber bleibt das Barther Kinderfest das älteste Volksfest das Hauptanliegen des Vereins. Seit 2016 steht es sogar im Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO-Deutschland. Für den 5. Juni dieses Jahres ist das 193. Barther Kinderfest geplant. „Allerdings sehen wir den Plan durch die Corona-Pandemie in Gefahr“, dämpft der Vorsitzende die Erwartungen. Bereits im vergangenen Jahr hat das Fest ausfallen müssen – ebenfalls Corona-bedingt. „Für dieses Jahr ist noch keine Entscheidung gefallen“, sagt Galepp.

Generell sei das zurückliegende Jahr aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Restriktionen das schwerste in der Geschichte des Heimatvereins gewesen. „Unser Verein lebt von Kontakten und Geselligkeit, was Corona-bedingt zurückgeschraubt werden musste und noch muss“, begründet er. Und so stehe auch noch in den Sternen, wann der 30. Geburtstag des Vereins gefeiert werden kann. „Aber wir werden es irgendwann feiern“, verspricht Galepp abschließend.

Von Anja Krüger und Mario Galepp