Barth

Leuchtend bunte Farben haben die Mitglieder des Barther Heimatvereins für die Spendenboxen gewählt, die sie am Mittwochnachmittag gebastelt haben. Denn die Boxen, denen Einheimische und Gäste der Vinetastadt in den kommenden Wochen an vielen Orten begegnen werden, sollen auffallen.

Wo die Spendenboxen zu finden sind

Auch der Heimatverein möchte seinen Beitrag zur Hilfe im Krisengebiet leisten und für die Opfer der Flutkatastrophe Geldspenden sammeln, wie Vereinsvorsitzender Mario Galepp informiert. „Als ich die Bilder aus den Katastrophengebieten gesehen habe, war ich erschüttert und mir fiel sofort das Elbehochwasser im Jahr 2013 wieder ein“, erzählt er. Seinerzeit hat der Verein Geld gesammelt für zwei Kindertagesstätten.

Auch den Opfern der jüngsten Hochwasserkatastrophe will der Verein helfen. Spontan haben sich deshalb am Mittwochnachmittag neun Vereinsmitglieder beziehungsweise Unterstützer des Vereins getroffen, um – wie schon 2013 – Spendenboxen zu basteln. „Diese – etwa 30 werden es sein – wollen wir in Barth in den Apotheken, Geschäften, Gaststätten und so weiter aufstellen“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Wo die Spendengelder landen

Verwandte oder Bekannte hat keiner der Ehrenamtlichen, die sich an der Bastelaktion beteiligen. Nicht mal den Urlaub hat jemand von ihnen jemals dort verbracht. Sie helfen, weil Hilfe gebraucht wird. „Ich denke, Sachspenden sind inzwischen genug im Krisengebiet angekommen oder auf dem Weg dorthin“, meint Ute Rieck. Sie persönlich finde es besser, spezielle Einrichtungen oder Organisationen im Krisengebiet finanziell zu unterstützen. „Sie wissen am besten, was sie brauchen“, begründet sie.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon am Donnerstag sollen die Spendenboxen im Stadtgebiet verteilt werden. Galepp hofft auf eine ähnlich große Resonanz wie 2013. „Rund 3000 Euro sind damals zusammengekommen, die wir dann Kindereinrichtungen in Grimma und in Zahna-Elster persönlich überbracht haben“, erinnert sich Galepp zurück.

Persönlich wolle man sich diesmal nicht auf den Weg machen. „Wir werden Kontakt zu einer gemeinnützigen Organisation vor Ort aufnehmen, zum DRK oder DLRG, oder auch wieder einer stark betroffenen Einrichtung und ihnen den Spendenbetrag überweisen.

Von Anja Krüger