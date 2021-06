Barth

Es ist ein gigantisches Bild, wenn die Antonow An-2 kurz vor Barth über die Landesstraße 23 scheinbar knapp über dem Boden in Richtung Landebahn des Ostsee-Flughafens Stralsund-Barth gleitet. Und ebenso gigantisch sei der Blick auf die Erde, auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und die Vinetastadt Barth aus rund 750 Metern Höhe, meint Pilot Holger Röhr.

Und genau diesen fantastischen Blick möchte er den Einheimischen und den Touristen gewähren – bei einem Rundflug mit dem größten im Einsatz befindlichen einmotorigen Doppeldecker der Welt.

Fliegerei war ein Kindheitstraum und ist heute ein Hobby

Holger Röhr ist Hobbypilot, hat zu DDR-Zeiten eine Segelflugausbildung absolviert. „Es war schon ein Kindheitstraum von mir, Pilot zu werden“, erzählt der Diplom-Physiker. Damals hat er auch die Antonow das erste Mal gesehen. „Eine NVA-Maschine, die vorbeikam, um die Soldaten, die Fallschirmspringer, abzuwerfen oder einzusammeln“, erzählt er.

Das tiefe, gleichmäßige Brummen, die nur scheinbare Behäbigkeit, die Größe des Doppeldeckers, der bis heute überall da eingesetzt wird, wo es keine befestigten Landebahnen gibt und Kurzstarteigenschaften gefragt sind: „Ich habe mich sofort in die Maschine verliebt. Von da an war es mein Wunsch, dieses Flugzeug auch mal zu fliegen“, erzählt der aufgeschlossene Mann.

Rundflüge über den Norden haben ihren besonderen Reiz

Der Zufall ist es gewesen, der ihm schließlich dabei geholfen hat, dass auch dieser Traum wahr wird und er mittlerweile sogar Eigentümer dieser fliegenden Legende ist. „Meinen Passagierflugschein habe ich nach der Wende gemacht. Und dann suchte 2006 die Firma, die mir und einer zweiten Person seit 2010 gehört, einen Piloten für Rundflüge über Usedom“, erzählt er. Er hat den Job bekommen und schließlich die Firma von seinem Vorgänger, der 2010 in Ruhestand gegangen ist, übernommen.

Die ersten Rundflüge über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hat er erst vor zwei Jahren gemacht. „Als ich in dem Jahr das erste Mal über den Darßer Ort geflogen bin, war ich total fasziniert von dem Anblick – wie in der Karibik“, schwärmt er. Aber generell sei er total gern über dem Norden unterwegs. „Ob Darß oder Usedom – die Region lebt einfach. Immer wieder sieht sie anders aus der Luft aus. Mal sind es Rapsfelder, die die Blicke auf sich ziehen, im Herbst die sich färbenden Blätter der Bäume. Aber auch die See sieht im Sommer jeden Tag anders aus – mal ganz ruhig, mal mit Wellen“, sagt er.

Auch im vergangenen Jahr ist das tiefe Brummen der Maschine im Sommer über der Halbinsel zu hören gewesen. „In diesem Jahr ist es das erste Mal, dass ich zwei zusammenhängende Wochen mit der Maschine vor Ort bin“, berichtet er.

Diese Routen können gebucht werden

Seine Frau und seinen fast achtjährigen Sohn bringe er mit. „Für mich ist die Zeit in Barth Urlaub“, erzählt Röhr, für den die Fliegerei mit der Antonow nach wie vor hauptsächlich ein Hobby ist. Die Einnahmen durch die Rundflüge und auch Charterflüge fließen in das beinahe 50 Jahre alte Flugzeug. „Damit ist es noch ein recht junges unter seinesgleichen“, erzählt der Pilot. Der Vorteil: „Es gibt noch Original-Ersatzteile. Allerdings werden die auch immer teurer“, berichtet er.

Gebucht werden können ab dem 27. Juni zwei verschiedene Routen. Der Rundflug „Darß“ führt über Barth und die Boddenlandschaft nach Zingst und Prerow und über den Ostseestrand sowie den märchenhaften Darßer Urwald zurück zum Ostsee-Flughafen – etwa 20 Minuten atemberaubende Eindrücke für 89 Euro. Der Rundflug „Fischland-Darß-Zingst“, er dauert etwa 15 Minuten länger, zeigt die Schönheit des Bodstedter sowie des Saaler Boddens aus der Luft. Weiter geht es über dem wildromantischen Weststrand bei Ahrenshoop. Über Born, Wiek, den Darßer Urwald und Prerow geht es dann zum pittoresken Darßer Ort, anschließend Richtung Zingst und Hohe Düne-Pramort, dann zurück über den Barther Bodden und Barth zum Flughafen. Preis: 149 Euro.

Bis zu neun Passagiere können in der Kabine der Antonow Platz nehmen. „Es kann auch für einen Aufpreis der rechte Cockpit-Platz, jener neben mir, gebucht werden“, informiert Röhr. „Und Gruppen können gern auch individuelle Routen und Zeiten, nach Verfügbarkeit natürlich, buchen“, fügt er hinzu.

Er jedenfalls freue sich auf seinen Flug am 26. Juni nach Barth, wenn er die Maschine überführt und dann für zwei Wochen täglich den atemberaubenden Blick auf den Darßer Ort genießen kann.

Buchungen: telefonisch unter 0160 / 4 71 75 46 oder unter www.classic-antonow.de

Von Anja Krüger