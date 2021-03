Barth

Barth mausert sich zum Wirtschaftsstandort. Wie Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig jüngst verkündet hat, gibt es eine Kaufanfrage für eine größere Fläche im Gewerbegebiet „Am Betonwerk“.

Das gibt Grund zur Freude – aber auch zum Nachdenken. Denn: „Wir sehen jetzt das Ende an verfügbaren Gewerbefläche in der Stadt“, mahnt Hellwig in dem Zusammenhang, wie auch schon der Bauamtsleiter des Amtes Barth, Manfred Kubitz, zuvor. Wenn der Stadt also weiterhin daran gelegen ist, Flächen für Gewerbeansiedlungen bereithalten zu können, muss sie handeln.

Mehrere Arbeitsplätze entstehen am Betonwerk

Doch es ist nicht etwa verschlafen worden, neue Flächen für Gewerbeansiedlungen zu erschließen. „Wir wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren überrannt“, sagt Bauamtsleiter Manfred Kubitz. 1994 ist das Gewerbegebiet „Am Betonwerk“ fertiggestellt worden. Nun scheint eine nahezu komplette Auslastung der insgesamt rund 61 Hektar in Sicht.

15 Firmen, die in den vergangenen Jahren mehrere Dutzend Arbeitsplätze geschaffen haben, sind aktuell an dem Standort ansässig. Der dortige Solarpark nimmt allein etwa 12 Hektar ein. „Und bringt der Stadt jährlich 93 000 Euro an Pacht ein“ informiert Kubitz am Rande.

Erst kürzlich hat die dort ansässige Gerüstbaufirma Dankert das Okay der Stadtvertretung bekommen, eine rund 4000 Quadratmeter große Fläche kaufen zu können. „Jetzt liegen uns zwei weitere Kaufanträge und sechs Anfragen für Flächen zwischen 1000 und 2000 Quadratmetern vor“, informiert der Bauamtsleiter.

Bei den Kaufanträgen handele es sich um die Umsiedlung einer Barther Firma und eine Neuansiedlung, wie Kubitz berichtet. Vor allem über die Neuansiedlung sei man froh. Nicht nur wegen der 15 000 Quadratmeter, die die Stadt in dem Fall verkauft. „Es sollen auch einige Arbeitsplätze entstehen“, berichtet Kubitz. Er möchte sich noch nicht dazu äußern, um welche Firma es sich handelt. Denn in trockenen Tüchern, wie es so schön heißt, ist der Deal noch nicht.

Deutsch-dänischer Wasserbaubetrieb plant Niederlassung

Fakt sei aber: „Sind die beiden Flächen weg und wird auch aus den Anfragen Konkretes, sind nur noch 8000 Quadratmeter in dem Gewerbegebiet übrig“, informiert er. Bei den beiden weiteren Gewerbestandorten, den Gewerbegebieten „Am Wirtschaftshafen“ und „Am Mastweg“ sieht es nicht besser, beziehungsweise genauso gut, aus.

In jüngster Vergangenheit hat die Stadtvertretung zugestimmt, ein 1,4 Hektar großes Areal an ein dort bereits ansässiges Unternehmen zu verpachten. „Und auf einem 7000 Quadratmeter möchte sich ein deutsch-dänischer Wasserbaubetrieb niederlassen“, informiert Kubitz. Dann noch verfügbare Fläche dort: 3500 bis 4000 Quadratmeter. Und am Mastweg seien nur noch kleinere Flächen zu haben.

Erschließung neuer Flächen am Nelkenweg geplant

Eine Lösung muss also her. „Daran arbeiten wir“, betont Kubitz. Konkret gehe es darum, Flächen am Nelkenweg neu auszuweisen. Dafür bedarf es allerdings einen B-Plan. Bis zum Sommer, so der Plan soll zumindest der entsprechende Aufstellungsbeschluss gefasst werden. „Bis Baurecht herrscht, werden zwei bis drei Jahre ins Land gehen“, weiß der Bauamtsleiter aus Erfahrung.

Doch zunächst müsse sich die Stadt, die nur zum Teil Eigentümer der entsprechenden Flächen ist, mit den weiteren privaten Eigentümern zusammensetzen. „Deshalb wird auch über ein Umlegungsgebiet nachgedacht“, informiert Kubitz. Bedeutet: Die Fläche neu geordnet werden. Denn nicht zuletzt müssten sich auch die privaten Flächeneigentümer an der Erschließung beteiligen.

Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, halte man seitens des Bauamtes für sinnvoll, die Fläche, die erschlossen werden soll, mehrere einzelne B-Pläne für einzelne Teile zu erstellen. „Sollte es naturrechtliche Einwände für eine Teilfläche geben und Auflagen den Baufortschritt immer wieder verzögern, könnte man an anderer Stelle weiterkommen“, begründet der Bauamtsleiter. Mit nur einem B-Plan würde bei einem Einwand die Tätigkeit im gesamten Gebiet zum Erliegen kommen, verdeutlicht er.

Von Anja Krüger