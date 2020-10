Barth

Immer mehr Häuser in Barth werden an Auswärtige verkauft, die die Immobilie dann als Ferienobjekt nutzen. Über diesen besorgniserregenden Trend sprachen die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Stadt Barth bei ihrer jüngsten Sitzung.

Manfred Kubitz, der als Bauamtsleiter Einsicht in die Kaufverträge erhält, bestätigte, dass die Käufer – aus Ost- und Westdeutschland – in der Regel weit entfernt leben und aufgrund ihres relativ jungen Alters vermutlich nicht herziehen werden. Die würden die gekauften Immobilien wahrscheinlich nur als Ferienwohnungen nutzen wollen. „Was uns dann eines Tages droht, kann man im Januar am Negativbeispiel Zingst sehen.“ Als einzigen positiven Effekt konnte der Vorsitzende des Bauausschusses, Ernst Branse, darin das Verschwinden vieler Ruinen und Brachflächen erkennen, ansonsten befürchtet er eine Verknappung des Barther Wohnungsbestandes.

Anzeige

Mit einer Satzung den Trend aufhalten

Mit einer Wohnraumerhaltungssatzung ließe sich dem entgegensteuern, doch rechtlich wäre das nicht so einfach, weil sie einen Eingriff in das private Eigentum darstelle, erklärte Manfred Kubitz. Als erster Schritt müssten in Abstimmung mit dem Schweriner Infrastrukturministerium und der Baubehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen sensible Bereiche festgelegt werden, wie zum Beispiel das Sanierungsgebiet, wo eine solche Satzung gelten könnte. „Ausgenommen wären natürlich bestehende Ferienwohnungen beziehungsweise bereits genehmigte Neubauvorhaben.“

Ernst Branse mahnte zur Eile, „denn angesichts der Entwicklung der Immobilienpreise könnten immer mehr Barther Eigentümer schwach werden und an Ortsfremde verkaufen.“ Das Bauamt will nun bezüglich einer solchen Satzung eine Beschlussvorlage erarbeiten. „Wir könnten es bis Weihnachten hinkriegen“, versprach der Bauamtsleiter.

Ausschuss soll bei Bauabnahmen dabei sein

Zudem forderte Ernst Branse in der Sitzung, dass der Ausschuss in Zukunft wieder näher am allgemeinen Baugeschehen in der Stadt dran sein soll. Deshalb richtete er einen Wunsch an die Verwaltung: „Viele Abnahmen der letzten Zeit fanden ohne den Bauausschuss statt. Wir möchten in Zukunft wieder eingeladen werden und hätten gern auch schon bei den Bauanlaufberatungen und den zwischenzeitlichen Bauberatungen unsere Vertreter dabei“.

Auch die Arbeitsweise des Ausschusses solle sich wieder an den bewährten Aktivitäten früherer Wahlperioden orientieren. Ernst Branse stellt sich dazu vor, Ausschusssitzungen zum Teil wieder am Ort des Geschehens abzuhalten, gemeinsame Sitzungen mit anderen Ausschüssen durchzuführen sowie die bewährte Tradition der Stadtbesichtigungen per Fahrrad wieder aufzunehmen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Bauamtsleiter Manfred Kubitz sah den letzten Punkt als gute Chance, die Situation um die behindertengerechte Gestaltung von Wegen und Straßenübergängen zu erfassen und zu dokumentieren. Andy Wallis forderte die Bestandsaufnahme nicht oder wenig behindertengeeigneter Barther Örtlichkeiten noch in diesem Jahr. „Und zwar bevor es nachmittags früh dunkel wird oder auch an einem Sonnabend. Von jeder Fraktion sollte wenigstens ein Mitglied dabei sein.“

Lothar Wiegand verlangte häufigere Abfragen über den terminlichen Fortschritt städtischer Baumaßnahmen sowie gewissenhafte Überprüfungen der Einhaltung des jeweiligen Kostenrahmens. „So könnten wir zukünftig die zusätzlichen Kosten unter Kontrolle behalten, wie beispielsweise beim Bürgerhaus.“

Pfusch nach Kabelarbeiten

An die Verwaltung erging der Auftrag, die inakzeptable Pflasterungsqualität nach Kabelarbeiten der Telekom kritischer zu beurteilen, um den Zustand von Barther Geh- und Radwegen nicht vorzeitig zu verschlechtern. Ernst Branse forderte die Ausschussmitglieder auf, weiteren Pfusch dieser Art unverzüglich zu melden.

Manfred Kubitz wies den indirekten Vorwurf an das Bauamt, in dieser Hinsicht zu nachsichtig gewesen zu sein, zurück: „Wir hatten aufgrund der mangelhaften Wiederherstellung von Wegen sogar zweimal einen Baustopp für weitere Aktivitäten verhängt. Das Problem besteht darin, vor Ort einen Verantwortlichen zu finden. Es sind so viele Subunternehmen involviert, die wiederum von Subunternehmen beauftragt wurden, dass zum Schluss auf der Baustelle niemand mehr deutsch spricht.“

Von Volker Stephan