Barth: Impfpflicht für Kita-Kinder ist vom Tisch

Das Amt Barth rudert zurück: Eine Impfpflicht für Kita-Kinder wird es in den kommunalen Einrichtungen nicht geben.

Eine neue Satzung über die Unterhaltung von kommunalen Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Kommunen hat dies vorgesehen. Während die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Soziales der Stadt Barth diese im September durchgewunken haben, lediglich rege über festgehaltene Schließzeiten diskutiert hat, erregte ein anderer Passus die Gemüter in der Gemeinde Fuhlendorf, die vom Amt Barth verwaltet wird und ebenfalls eine kommunale Kita betreibt.

Unter den Aufnahmebedingungen eines Kindes in der Einrichtung hat folgende Regelung gestanden: „Für jedes Kind ist eine Grundimmunisierung nachzuweisen, die von der zuständigen Impfkommission und dem Robert-Koch-Institut (RKI) empfohlen werden.“ Hätte bedeutet: Betreut werden in dieser Einrichtung nur Mädchen und Jungen, die neben der Masernimpfung, diese ist seit 2020 Pflicht, auch den vom RKI und der Impfkommission empfohlenen Piks gegen andere Krankheiten bekommen haben, also nachweislich gegen aktuell insgesamt 13 Krankheiten geimpft sind.

Wie genau werden Vorlagen gelesen?

Das stieß einigen Gemeindevertretern auf. Die Fuhlendorfer Gemeindevertretung hat gegen die Neufassung der Kita-Satzung gestimmt. Obgleich Bürgermeister Eberhard Groth sich deutlich für diese Impfpflicht ausgesprochen und sogar sein Veto gegen den Beschluss der Gemeindevertretung eingelegt hat.

Die Berichterstattung und die Reaktionen von Eltern und auch des Kita-Kreiselternrates Vorpommern-Rügen (Kita-KER V-R) auf die geplante Einführung einer Impfpflicht hat die Barther Volksvertreter wohl aufhorchen lassen. So äußerte der Kita-KER erhebliche Bedenken zur geplanten Änderung der Satzungen im Amtsbereich Barth hinsichtlich der Impfpflicht für lediglich empfohlene Kinderimpfungen und forderte die Streichung des Passus. Das Recht auf individuelle Selbstbestimmung der Eltern und Kinder durch diesen Passus in der Satzung saht dieser aufgehoben. „Eltern haben das Recht, selbst zu entscheiden, welche Impfungen der institutionellen Impfempfehlungen sie ihren Kindern verabreichen lassen. Dieses Recht kann und darf nicht durch die Hintertür mittels kommunaler Satzung ausgehebelt werden“, fand der Vorsitzende Heiner Rebschläger klare Worte.

Neufassung der Kita-Satzung vorgelegt

Und so ist seitens des Amtes Barth nun abermals dem Ausschuss für Schule und Soziales der Vinetastadt am Montagabend eine Neufassung der Kita-Satzung vorgelegt worden. Leicht betreten hat Frank Schröter als Ausschussvorsitzender darauf reagiert. „Wir haben im September wohl etwas leichtfertig entschieden, den Punkt mit der Impfpflicht übersehen“, meinte er. Und das, obwohl schon in der Begründung zur Satzungsänderung explizit darauf hingewiesen worden ist, dass die Grundimmunisierung der Kinder als Aufnahmebedingung neu in der Satzung stehen wird.

Warum man seitens des Amtes überhaupt eine Impfpflicht für Kinder in der Satzung aufnehmen wollte, bleibt wohl ein Geheimnis. Laut Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig sei der Passus in diesem Wortlaut ein Versehen gewesen. Und es habe ganz sicher nichts mit Corona zu tun gehabt, wie er am Montagabend sagte. Diskutiert hat man dieses Thema letztlich nicht mehr. Einstimmig ist beschlossen worden, lediglich gesetzlich vorgeschriebene Impfungen, wie aktuell die Masernimpfung, zur Aufnahmebedingung zu erklären.

Genau so werde es auch schon gehandhabt in der Kita „Wirbelwind“ in Barth, wie deren Leiterin Ines Schwarz auf Nachfrage eines Ausschussmitgliedes berichtet. Bei Aufnahme eines Kindes werde lediglich der Impfstatus abgefragt und in der Akte des Kindes vermerkt. „Wichtig ist nur die Masernimpfung, die Pflicht ist“, sagt sie.

Von Anja Krüger