Barth: In diesem Haus hat das Tischlern eine lange Tradition

Die Fassade des Hauses in der Badstüberstraße 7 in Barth ziert heute das Zunftzeichen der Tischler. Olaf Glewa, Tischler in dritter Generation, hat dort seinen Sitz.

Einstiger Besitzer 1945 von Russen verschleppt

Diese Aufnahme von der Bautischlerei und Möbelfabrik von Carl Wiechell entstand um 1900. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Das Tischlern in dem Haus hat aber eine wesentlich längere Tradition. In Barth gab es im vergangenen Jahrhundert unzählige Handwerksbetriebe. Heute muss man diese Betriebe schon eher suchen.

In der Badstüberstraße 7 wird man fündig. Hier haben einst der Möbelarchitekt Wilhelm Durow und sein Schwiegervater Carl Wiechell gelebt. Carl Wichell ist bis ins hohe Alter Lehrmeister in dem Betrieb gewesen. Viele Tischlerlehrlinge sind von ihm ausgebildet worden.

Wilhelm Durow ist 1945, wie so viele Barther Bürgerinnen und Bürger, von den russischen Besatzern in das ehemalige NS- Konzentrationslager Neubrandenburg verschleppt worden.

Tischlerei Glewa 1947 gegründet

Heute arbeitet an der Stelle Tischlermeister Olaf Glewa. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Über seinen Tod gibt es unterschiedliche Aussagen. So ist im Gedenkstättenrundbrief der Historikerin Natalja Jeske Folgendes zu lesen: „Der Tischlermeister Wilhelm Durow, der am 9. Mai 1945 bei der Veranstaltung auf dem Barther Marktplatz anlässlich des Kriegsendes als einziger zu der Aufarbeitung der Geschichte des Lagers und zur Bestrafung der Verantwortlichen aufrief, wurde denunziert und verstarb 1947 im sowjetischen Speziallager Jamlitz.“ Einer anderen Aussage zufolge soll Durow 1950 im Lager Buchenwald verstoben sein.

Die Tischlerei Glewa ist 1947 von Paul Glewa, dem Großvater des heutigen Besitzers gegründet worden. Paul Glewe hat die Tischlerei bis 1980 geführt. Nach seinem Tod hat Sohn Klaus Glewa die Tischlerei übernommen. Seit 1998 führt sie Olaf Glewa.

Von Mario Galepp, Carl Klissing und Anja Krüger