Barth

Es gibt vieles zu optimieren – so die Erkenntnis einer gemeinsamen Stadtbegehung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit.. Neben den Ausschussmitgliedern nahmen daran auch einige Stadtvertreter sowie Mitarbeiter der Verwaltung teil. Im Fokus stand die Barrierefreiheit für Bürger und Touristen, die auf Rollstühle beziehungsweise Rollatoren angewiesen sind.

Bauamtsleiter Manfred Kubitz wertete die Tour, die vom Markt über die Fischerstraße zur Hafenstraße und dann durch die Gartenstraße, Baustraße und Lange Straße bis zum Martha-Müller-Grählert-Platz führte, im Ausschuss aus.

Anzeige

Holpriges Pflaster

An zahlreichen Stellen wurden nicht zumutbare Höhenunterschiede festgestellt. Ein Schwerpunkt ist die kurze Strecke von der Gartenstraße bis zur Einmündung Fischerstraße-Hafenstraße. Beim Überqueren der Gartenstraße per Rollstuhl oder Rollator erweist sich das holprige Pflaster als Barriere. Ebenso behindert wenige Meter weiter das angedeutete Stadtmauerprofil im sonst glatten Gehweg das Fortkommen.

Selbst das Überqueren der Hafenstraße in Richtung Hafen ist für Rolli-Nutzer nicht problemlos möglich, weil zwischen der Bordsteinkante – die hier trotz Absenkung immer noch zu hoch ist – und der Asphaltdecke ein dreireihiges Natursteinpflaster als Regenrinne dient.

Der Technische Betrieb der Stadt wird das Pflaster an den bemängelten Stellen absenken bzw. glätten. In der Baustraße und in der Langen Straße wurden ähnliche Hindernisse erfasst. „Wir erheben nicht den Anspruch, in diesem Gebiet alle Mängel gesehen zu haben“, schloss Manfred Kubitz seine Ausführungen zu diesem Thema. Ausschussvorsitzender Ernst Branse wünscht sich solche Besichtigungstouren nun regelmäßig – wenigstens zweimal jährlich und die nächste vielleicht sogar per Fahrrad.

Zebrastreifen am Hafen?

Der Wunsch nach einem Zebrastreifen am Standort der früheren Fußgängerampel am Hafen muss gegenüber der Verkehrsbehörde mit handfesten Fakten belegt werden, denn die Hafenstraße hat den Status einer Landesstraße. Das Amt hatte sich vor einiger Zeit ein modernes Messgerät mit der Möglichkeit zur statistischen Auswertung zugelegt. Mit dem Gerät, dessen Display je nach Geschwindigkeit ein grün-freundliches bzw. rot-trauriges Gesicht zeigt, wurde an drei Messstellen in der Hafen- und der Fischerstraße jeweils für eine Woche der Verkehrsfluss gemessen.

Zuerst kam es vor dem Boddenland-Pumpwerk für den Verkehr aus Richtung Platz der Freiheit zum Einsatz. „Es war so empfindlich eingestellt, dass auf große Distanz sogar die später in die Fischerstraße abbiegenden Fahrzeuge mitgezählt wurden“, berichtete der Bauamtsleiter.

Vom 25. August bis 3. September wurden 13 711 Fahrzeuge erfasst, von denen 9,2 Prozent die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. In Gegenrichtung waren es vom 3. bis 14. September 8335 Fahrzeuge, von denen 16,1 Prozent die zulässige Geschwindigkeit überschritten.

Die Fischerstraße, ein verkehrsberuhigter Bereich mit Tempo 7 Maximalgeschwindigkeit, passierten vom 16. bis 23. September 6867 Fahrzeuge, von denen 99,2 Prozent zu schnell fuhren. Absoluter Ausreißer waren hier über 70 km/h, die aber auch ein Einsatzfahrzeug gefahren haben könnte, wie Ausschussmitglied Roland Herrmann vermutete.

Den durchschnittlich hohen Überschreitungswert führte Ernst Branse auf eine fehlerhafte Eingabe in die Kartensätze der Navigationsgeräte zurück: „Alle Navis zeigen hier 30 km/h als erlaubte Höchstgeschwindigkeit an. Erst ab dem Marktplatz werden es dann 7 km/h.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Beruhigter Bereich zu groß?

Um am Hafen einen Zebrastreifen anlegen zu dürfen, wären hohe Anforderungen zu erfüllen – so neben einem hohen Aufkommen von Fußgängern auch stündlich mindestens 200 Fahrzeuge, wie der Bauamtsleiter erklärte. Der Verkehrsbehörde sei der beruhigte Bereich in der Innenstadt sowieso zu groß und zu unübersichtlich, deshalb habe sie der Stadt angeraten, alles außer der Langen Straße auf 30 km/h hochzusetzen.

Nach den geltendem Recht sei eine verkehrsberuhigte Zone mit seitlichen Parktaschen, abgesenkten Bordsteinen und Gummischwellen auszustatten. Dafür müsste für den gesamten Innenstadtbereich viel Geld in die Hand genommen werden. „Entweder wir gehen auf den Vorschlag der Behörde ein oder irgendwann ordnet sie es an“, nannte er die beiden Alternativen.

Lesen Sie auch

Ernst Branse brachte den Vorschlag ein, während der nächsten Sommersaison die Lange Straße für eine Testphase von zwei bis drei Monaten zum Boulevard zu erklären. „Von 10 bis 18 Uhr sollte sie den Fußgängern vorbehalten bleiben, außerhalb dieser Zeit dürfte der Lieferverkehr rein. Der Widerstand dagegen ist gar nicht mehr so groß. Voraussetzung wäre natürlich die fristgerechte Fertigstellung der Barthestraße.“

Es wurde auch angedacht, die Hafenstraße vom Platz der Freiheit bis zur Auffahrt des Bürgerhauses in eine 30er-Zone umzuwandeln sowie in Abstimmung mit den Eigentümern des Altstadtcenters dessen Zu- und Ausfahrt neu zu regeln: Rein von der Langen Straße – raus über die westliche Altstadtumgehung.

Von Volker Stephan