Barth:Ist der denkmalgeschützte Kleinbahnhof doch noch zu retten?

Barth

Rettung für eine denkmalgeschützte Ruine in Barth? Der einstige Kleinbahnhof ist seit einem Brand im Jahr 2011 nicht mehr als ein Schandfleck in der Vinetastadt. Ursprünglich war geplant, die Ruine abzureißen. Doch nun haben sich Enthusiasten gefunden, die zumindest Teile des Denkmals erhalten wollen.

Zurückhaltung, was die Pläne angeht

Viel mehr wolle man noch nicht verraten, informiert Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Denn aktuell sei man noch in der Phase, in der geprüft werde, was überhaupt machbar ist. Grundsätzlich gehe es wohl aber darum, Teile der Fassade zu erhalten. „Zunächst soll aber ein Gutachten erstellt werden, ob das möglich ist – auch im Hinblick auf Schwammbefall“, informiert er.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich halte er die Idee für gut. Nicht zuletzt, weil es ein Stück Geschichte der Stadt ist. Aber auch mit Blick in die Zukunft beschäftigt die Stadt das Areal, das zum Teil der Stadt, aber auch der Deutschen Bahn gehört – die Darßbahn soll ab 2027 wieder verkehren und in Barth halten. Und so gebe es bereits jetzt Überlegungen, wie das Gelände einst genutzt werden könne. „Park and ride“ fällt in diesem Zusammenhang als Stichwort. Also ein Parkplatz für Touristen, die ihr Auto dort abstellen können, um mit der Darßbahn auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu fahren.

Pläne gab es schon einmal

Dies sei aber noch Zukunftsmusik, feste Pläne gebe es noch nicht. Wie für den einstigen Kleinbahnhof eben auch noch nicht. „Fakt ist aber, dass bis zum Abriss noch ein langer und teuer Weg zu beschreiten ist. Das Geld, das dafür ausgeben wird, könnte die Stadt auch in das Projekt stecken, in dem es um den Erhalt einzelner Gebäudeteile geht“, sagt der Bürgermeister. Jedoch müsse sich jenes Projekt dann aus Einnahmen der Nutzung refinanzieren, fordert er.

Gebaut worden ist der Kleinbahnhof um das Jahr 1894. Zur Eröffnung der Schmalspurstrecke Stralsund–Barth am 4. Mai 1894 ist er eingeweiht worden“, wie Armin Winter vom Kleinbahnverein Barth berichtet. Ein erweiterter Anbau als Dienstgebäude ist erst 1909 fertiggestellt worden.

Vor rund elf Jahren war für das Gebäude eine rosige Zukunft geplant. Eine interessante Idee hat es gegeben, wie der Kleinbahnhof genutzt werden kann. Die Brauerei Barther Küstenbier hat sich erweitern wollen und geplant, den ehemaligen Kleinbahnhof der Stadt zu einer Brauerei mit einem Besucherzentrum und einer Restauration umzubauen. Zwölf Arbeitsplätze sollten entstehen. Doch daraus ist nichts geworden.

Denn der damalige Inhaber setzte sich, nachdem ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, Ende 2009 nach Dänemark ab. Mit seinem Verschwinden wurden dann auch die Zukunftspläne für den Kleinbahnhof ad acta gelegt.

Von Anja Krüger