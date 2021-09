Barth: Kalender mit historischen Stadtansichten erschienen

Barth

Mehr als 20 Jahre lang schon sammelt Mario Galepp alte Ansichten und Postkarten von seiner Heimatstadt Barth. Nicht für sich allein, sondern damit die Geschichte der Vinetastadt nicht vergessen wird.

Nur kleine Auflage

Dass dies auch im Sinne der Einwohner und Gäste ist, zeigt alljährlich das große Interesse an den Kalendern, die er gemeinsam mit Christian Mähl von CMdesign in kleiner Auflage von 200 Stück erstellt. So auch wieder für das kommende Jahr. Ab sofort sind sie erhältlich, informiert Galepp.

Auf Kundenwünsche eingegangen

Eine kleine Änderung haben sie für die 2022er-Auflage vorgenommen. „Dieses Mal sind die Standorte und das Jahr, in denen die historischen Ansichten aufgenommen wurden, vermerkt“, berichtet der Heimatforscher.

In den Exemplaren der zurückliegenden Jahre sei dies nicht der Fall gewesen, weil die Kalender auch gleichzeitig zu einer Erkundungstour durch die Stadt haben anregen sollten. Mit der Änderung haben die Herausgeber nun aber den Wünschen der Kunden entsprochen.

Kalender „Historische Stadtansichten von Barth“: erhältlich für 10 Euro in der Barth-Information (am Markt) und der Barther Bücherstube (Lange Straße)

Von Anja Krüger