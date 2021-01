Barth: Keine Liveübertragung der Stadtvertretersitzung

Barth

Liveübertragungen aus den Sitzungen der Barther Stadtvertretung auf der Homepage der Stadt oder in sozialen Netzwerken wird es weiterhin nicht geben. Ein entsprechender Antrag der FDP-Fraktion des Gremiums fand auf der jüngsten Zusammenkunft der Volksvertreter nicht die erforderliche Mehrheit.

„Wir müssen neue Wege gehen!“

„Wir müssen den Bürgern die Möglichkeit bieten, sich an dem politischen Geschehen beteiligen zu können“, begründen die Stadtvertreter Christian Kirsch und Sebastian Strecker ihren Antrag. „Gerade jetzt, wo man den Eindruck gewinnen kann, dass die große Politik lieber hinter verschlossenen Türen debattiert und Beschlüsse fasst“, fügen sie in ihrer Begründung an. Transparenz und Herstellung der Öffentlichkeit bei Diskussionen zu Vorhaben der Stadt seien ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Da es aber nicht jeder Bürgerin und jedem Bürger möglich ist, an den Sitzungen der Stadtvertretung teilzunehmen, gerade weil der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung der Stadt weiter zunimmt oder es Familien mit Kindern nicht möglich ist, die öffentlichen Sitzungen zu besuchen, müssen wir bei der Herstellung der Öffentlichkeit neue Wege gehen“, sind die beiden jungen Männer überzeugt.

Darum lehnen einige die Liveübertragung ab

Im Mai des vergangenen Jahres hat es diesen Antrag schon einmal gegeben. Bereits da wurden Bedenken geäußert. Hauptsächlich sind es persönliche Beweggründe gewesen – weil manch ein Mitglied des Gremiums auf seine Persönlichkeitsrechte pocht. Und so auch diesmal. Denn die technische Umsetzung, so informiert Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, sei kein Problem „und meiner Meinung nach auch sinnvoll.“

So sieht es auch Dirk Leistner. „Wo ist das Problem? Was haben wir zu verbergen“, fragt er in die Runde, bevor Frank Schröter den Antrag stellt, die Debatte zu beenden und über den Antrag abzustimmen. Neun Ja-, acht Nein-Stimmen und eine Stimmenthaltung lautet letztlich das Ergebnis der Abstimmung, wobei ein Stadtvertreter überhaupt nicht abgestimmt hat.

Lesen Sie auch:

Einst hatte auch Barth eine Reeperbahn

Dieses Projekt in Prerow soll mit der Darßbahn reaktiviert werden

Rettung aus höchster Not: Flugpionier Walther Bachmann überlebte Notwasserung

Von Anja Krüger