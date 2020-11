Barth

Die letzten Wochen des ungewöhnlichen Jahres 2020 werden in der Stadt anders verlaufen, als von vielen Bürgern erhofft und den Verantwortlichen im Rathaus ursprünglich geplant. Grund sind die strengen Auflagen der Corona-Verordnung, die zweifellos auch weiterhin gelten werden. Doch allzu trübsinnig soll es in der Stadt nicht zugehen, nur etwas ruhiger und besinnlicher als sonst.

Definitiv gestrichen wurden die große Silvesterfeier am Hafen und der Weihnachtsmarkt in der lieb gewonnen Form. Weil er einen schwer abzuschätzenden Menschenauflauf am Hafen bei der nach langer Zeit wieder geplanten Silvesterfeier befürchtet, hat der Krisenstab des Rathauses sie lieber gleich von der Veranstaltungsliste gestrichen. Die reservierten Mittel sollen in den kommenden Finanzhaushalt eingestellt werden, um beim Jahreswechsel 2021/2022 um so ausgelassener zu feiern.

Böllern verbieten?

Die Weihnachtspyramide wird in Barth wieder aufgestellt. Den Weihnachtsmarkt wird es in der bekannten Form jedoch nicht geben. Quelle: Volker Stephan

Die Silvesterfeiern würden fortan wieder Bestandteil der jährlichen Veranstaltungspläne sein, versprach Nicole Paszehr, die Barther Sachgebietsleiterin für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Ob Barth dem Beispiel anderer Städte folge und auch private Feuerwerke und das Böllern verbietet, könne sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Entscheidung darüber falle erst in der kommenden Woche.

Damit die Vorweihnachtszeit den Barthern nicht ganz so trostlos erscheint, bereitet die Stadt statt des gewohnten Weihnachtsmarktes ein auf denglisch „ Weihnachten to go“ genanntes Innenstadtangebot vor. Vom 11. bis 20. Dezember werden auf den Parkflächen der Langen Straße weihnachtliche Verkaufsbuden und Verkaufsanhänger ihre Angebote präsentieren. Fahrgeschäfte werde es nicht geben, so die Rathausmitarbeiterin. Die vorweihnachtliche Stimmung sollen auch in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum und die traditionelle Märchenpyramide auf dem Marktplatz heben. Zur Verfügung stellt den Baum wieder eine Barther Familie, für deren Vorgarten er zu groß geworden ist.

Weihnachtsbaum wird Montag aufgestellt

Uwe Scheller, der Leiter des Technischen Betriebes, hat die Abholung für Montagmittag organisiert, anschließend können Neugierige auf dem Marktplatz das Aufrichten per Kran und die anschließende Montage der Märchenpyramide mitverfolgen. Bis zum ersten Adventswochenende soll auch die Festbeleuchtung in der Langen Straße einsatzbereit sein, wie er zusicherte.

„Der Baum wird nicht ganz so hoch wie in den Vorjahren sein, dafür aber um so prächtiger aussehen“, kündigte Nicole Paszehr an. „Neben ihm wird ein roter Container stehen, aus dem freitagabends von 19 bis 22 Uhr das Barther Corona-Radio mit DJ Frank Nehls sendet.“ Die Übertragungen lassen sich über den Onlinestream „laut.fm/hanseradio“ und über den Kanal „Hanseradio“ mit der App „Radio.de“ empfangen, fügte sie hinzu.

Weihnachtsgala abgesagt

Leider müsse auch die diesjährige Weihnachtsgala des Greifswalder Veranstalters AEN in der Vineta-Arena ausfallen. Eine Schlagerparty im Januar 2021 sei vom Greifswalder Haus Neue Medien als langjährigem Veranstalter sowieso nicht mehr geplant gewesen, bedauerte Nicole Paszehr. „Zwar könnten wir in der Vineta-Arena problemlos die Mindestabstände einhalten, aber die aufwendige Organisation einer so großen Show in Kleinstädten wie Barth rechnet sich für den Veranstalter nicht.“

Was aber passiert mit den bereits verkauften Karten für die Weihnachtsgala? Dazu Karola Kraase, die Leiterin der Barth-Information: „Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten wahlweise ihre Gültigkeit für die Weihnachtsgala des nächsten Jahres oder können in einen Gutschein für eine andere AEN-Veranstaltung umgetauscht werden.“

Theater Barth : Laienensemble probt im Homeoffice

Noch voller Optimismus hinsichtlich ihrer geplanten Aufführungen – wenn eventuell auch unter Corona-Auflagen – sind die Verantwortlichen der Vorpommerschen Landesbühne. Nur das traditionelle Neujahrskonzert des Berliner Operettenensembles sei vorausschauend abgesetzt worden, weil bei beschränkter Zuschauerzahl kaum die Honorare der Künstler erlöst würden, teilte Pressesprecherin Martina Krüger mit. Die für den 26. Dezember geplante und bereits einstudierte Eigenproduktion „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ solle auf die Bühne kommen, sobald die Corona-Situation es zulasse. Außerdem probe das Barther Laienensemble nach wie vor für sein Silvesterstück, zurzeit jedoch im Homeoffice.

In der Komödie „Sag’s nicht Mama“ kommen die Geschwister Hetti, Marion und Rüdiger zum 90. Geburtstag ihrer Mutter zusammen. Doch alle haben etwas zu verbergen: Hetti hat sich von ihrem Mann getrennt, Marion jobbt in einem Massagesalon und Rüdiger ist schwul. Irgendwie schafft es unter einem Vorwand jeder, das Zimmer zu verlassen und draußen am Alibi für eine Lügengeschichte zu basteln. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt kommt Heribert, Rüdigers Freund, hereinspaziert.

Von Volker Stephan