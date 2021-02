Barth

Ein Klassentreffen nach 70 Jahren: Große Hoffnung, das Gros seiner Mitschülerinnen und Mitschüler aus seiner Barther Schulzeit ausfindig zu machen, hat Wolfgang Froese nicht gehabt. Nicht zuletzt, weil er bereits seit über 65 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt hat.

Doch nach einem Aufruf in der OSTSEE-ZEITUNG kommt es anders. Beinahe alle 33 einstigen Klassenkameradinnen und -kameraden macht er ausfindig – zumindest namentlich. Und deren Lebenswege sind zum Teil abenteuerlich, manch einer auch dramatisch verlaufen, wie Froese berichtet.

Lediglich ein Klassenfoto als Erinnerung an die Heimat

1952 besuchte Wolfgang Froese (blauer Stern) noch die Grundschule in Barth. Jetzt plant der 76-Jährige ein Wiedersehen mit seinen einstigen Mitschülern. Quelle: privat

Geschichten, die Wolfgang Froese bewegen. Denn mehr als 65 Jahre lang hat er sich gefragt, was aus den Mädchen und Jungen geworden ist, die auf dem Klassenfoto aus dem Jahr 1952 zu sehen sind. Wolfgang Froese ist heute 76 Jahre alt, lebt in Essen. Im Januar 1955 flieht die Familie Froese aus Barth über Berlin in die BRD. Bis auf Erinnerungen und das Klassenfoto bleibt ihm nichts aus seiner Kindheit in Barth.

Die ersten Jahre in der BRD hat die Familie es nicht leicht. „Wir waren Flüchtlinge, wurde als solche behandelt, haben viel Diskriminierung erlebt“, erinnert er sich. Doch die Froeses kämpfen sich durch. Letztlich geht Wolfgang Froese seinen Weg – beruflich als Diplom-Pädagoge und Diplom-Verwaltungswirt, wie auch privat.

Von den Heimkindern fehlt jede Spur

Mittlerweile ist er Pensionär. Wieder fällt ihm Anfang des Jahres das Klassenfoto von 1952 in die Hände und ihm wird bewusst: Wenn er jetzt nichts unternimmt, dann wird es schwer, die Frage um die Lebenswege seiner einstigen Mitschülerinnen und Mitschüler beantwortet zu bekommen. An viele Namen erinnert er sich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. „Mittlerweile fehlen mir lediglich die Namen von ein paar wenigen“, sagt er.

Das habe einen Grund. „Sie waren Heimkinder. Zu Heimkindern hatte damals kaum jemand Kontakt“, begründet er. Umso mehr interessiert ihn heute deren Geschichte. „Es gibt ganz grausame Geschichten über die Waisenhäuser in Barth. Es gab zwei – eines für jüngere Kinder, eines für ältere. So sind dann auch oftmals Geschwisterkinder getrennt worden“, erzählt er.

„Manche Älteren kamen auch nach Rostock. Ich habe von einem Jungen gehört, der von Rostock zu Fuß nach Barth gelaufen ist, um sein jüngeres Geschwisterkind zu suchen“, fügt er hinzu. Über die Waisenkinder, größtenteils hätten sie aus Ostpreußen gestammt und seien Wolfskinder genannt worden, die damals mit ihm die Schulbank gedrückt haben, wisse er rein gar nichts. „Ich habe das DRK angeschrieben und auch die Kirche, aber ohne Resonanz“, sagt Froese.

Manche wagten die Flucht, andere starben früh

Umso erfreuter ist er, dass sich auf den Aufruf in der OSTSEE-ZEITUNG immerhin sieben einstige Mitschülerinnen und Mitschüler melden. Und so erfährt er, dass er nicht der einzige Schüler aus seiner Klasse ist, der in die BRD geflohen ist. „Ein Mitschüler ist nach seiner Ausbildung zum KfZ-Schlosser 1963 von Zingst aus mit dem Paddelboot nach Dänemark geflohen. Von dort gelangte er nach Bayern“, erzählt Froese. „Mittlerweile lebt er wieder im Norden – in Zingst“, fügt er hinzu.

Eine Mitschülerin habe bereits 1961 versucht zu fliehen. „Sie ist allerdings beim Fluchtversuch nach Lübeck aufgegriffen worden und im Gefängnis gelandet“, erzählt er. Größtenteils seien seine damaligen Klassenkameradinnen und -kameraden aber in der Region geblieben. Sieben seien seines Wissens bereits verstorben.

Grundsätzlich habe er festgestellt, dass das Leben seiner einstigen Mitschüler in der DDR anders verlaufen ist, als seines. „In der DDR wurde früher geheiratet, haben die Menschen eher Kinder bekommen. Ich habe mit 27 geheiratet, wurde mit 33 Vater“, erzählt er. Und auch die schulische Laufbahn sei bei dem Gros eine andere gewesen. „Wohl lediglich eine einstige Klassenkameradin hat studiert. Sie ist Ärztin geworden, habe in Barth praktiziert. Ansonsten hatten alle ein ,normales’ Leben. Vielen hat dann anscheinend auch die Wende beruflich zugesetzt. Nicht verwunderlich, da Barth ja aus wirtschaftlicher Sicht eine Randlage hatte“, sagt er.

Wer kennt Hans-Gerd Peters?

Froese findet all die Lebenswege spannend, ist neugierig, welche Geschichten beim Klassentreffen an den Tag kommen. Dafür ist der 4. September vorgesehen. Bis dahin muss er aber noch den ein oder anderen kontaktieren – unter anderem einen Hotelier aus Barth.

Von beinahe allen noch Lebenden – die Waisenkinder ausgenommen – habe er mittlerweile Kontaktdaten. Lediglich einer fehlt ihm. „Von Hans-Gerd Peters, der, soweit ich weiß, im August 1943 geboren wurde. Er soll nach der Wende nach Stralsund gezogen sein“, berichtet er.

Von Anja Krüger