Heute befinden wir uns in der Langen Straße Nr. 5 in Barth. Dieses Haus erlebte eine wechselvolle Geschichte. Anfang der 1870er Jahre gab es in der Dammstraße einen Schlachtermeister Friedrich Wilhelm Krüger, der nebenbei die Matscherei betrieb.

Diese Matscherei wurde das Hauptgeschäft von Krüger, welche er dann in das Haus Lange Straße 5 verlegte. 1880 waren Firma Haefke und Firma Krüger starke Konkurrenten. 1880 holten beide auf der Weltausstellung in Melbourne ( Australien) Auszeichnungen für ihre Produkte. Gleichzeitig wurden beide königliche Hoflieferanten.

Krügerschen Fabrikate wurden exportiert

Im Sommer 1894 und 1995 wurde die Konservenfabrik von F. W. Krüger dann in das schlossartige Wohnhaus am Osthafen nebst Fabrikgebäude in Betrieb genommen. Im Jahr 1900, auf der Pariser Weltausstellung, erhielt F. W. Krüger für seine Fischkonserven die Goldmedaille. Die Krügerschen Fabrikate wurden damals in viele europäische Länder exportiert, aber auch in Tropenländern waren die Produkte zu finden.

In dem Haus Lange Straße 5 gründete dann die Familie Siemens eine Drogerie. Bis kurz nach der Wende befand sich dort ein Farben- und Tapetengeschäft, danach Meyers Minimarkt und dann bis heute Elektronik90, erst betrieben von Horst Wachholz und nun von Ulf Ehmann.

Das Haus Lange Straße 5 ist noch heute im Besitz der Familie Siemens, die es liebevoll saniert hat.

