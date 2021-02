Barth

Der Plan, die Lange Straße in Barth im Sommer zeitweise für den Autoverkehr zu sperren, erregt die Gemüter. Seit rund dreißig Jahren wird in der Stadtvertretung der Vinetastadt bereits darüber diskutiert. Und bereits vor zwanzig Jahren hat das damalige Gremium beschlossen, dass genau dies umgesetzt werden soll. Passiert ist das bis heute nicht.

So sah der Plan auch schon vor 20 Jahren aus

Der Plan – damals wie auch aktuell: Die Einkaufsstraße würde im Sommer für zwei Monate den Fußgängern vorbehalten sein. Betroffen wäre der Abschnitt von der Sparkasse am Markt bis zur Volksbank. Alle Fahrzeuge müssten in diesem Fall von 10 bis 19 Uhr auf die Badstüber- oder die Baustraße ausweichen. Wer auf den Weg durch die Innenstadt ohnehin verzichten kann, nutzt die Ortsumgehung. Die Lieferdienste dürften außerhalb dieser Zeit rein, um etwa die Geschäfte zu beliefern. Ein Test könnte zeigen, was ein Boulevard wirklich bringt, so der ehemalige Stadtpräsident Ernst Branse (CDU). An das Vorhaben seien jedoch einige Voraussetzungen geknüpft. Zunächst müsse die Baustelle in der Barthestraße vor dem Dammtor geschlossen werden. Planmäßig wäre das zu Beginn der kommenden Sommersaison.

Wie er bereits gegenüber der OZ erklärt hat, geht man trotzdem nicht davon aus, dass es noch in diesem Jahr wenigstens getestet würde. „Wir planen, zunächst Gespräche mit den Gewerbetreibenden zu führen. Viele der Läden sind von dem Verkehr in der Barther Innenstadt abhängig“, erklärt er Anfang des Jahres. Und so müssten Für und Wider in dieser Angelegenheit mit allen Betroffenen besprochen werden.

Befürworter von einst ist Skeptiker von heute

Holger Friedrich hat bereits vor zwanzig Jahren in der Stadtvertretung mitgewirkt. Der Fotograf hat sein Geschäft in der Langen Straße. Er selbst hat seinerzeit, im Januar 2001, als Mitglied der SPD-Fraktion den Antrag eingebracht, dass der entsprechende Abschnitt der Langen Straße zur Fußgängerzone umgewidmet werden soll. Es hat sogar schon einen Stichtag gegeben, ab dem dann kein Verkehr mehr durch die Einkaufsstraße rollt – der 1. Mai 2002. Dazu gekommen ist es nie. Holger Friedrich weiß auch, warum. „Die Stadtverwaltung hatte damals mehrere Argumente, warum dies nicht geht. Einer war, dass dieses Vorhaben nicht ins Verkehrskonzept passe“, berichtet er. Daraufhin sei der Beschluss nur wenige Monate später wieder aufgehoben worden.

Heute sieht Holger Friedrich dieses Vorhaben differenzierter, wie er sagt. „Vor zwanzig Jahren war eine andere Zeit. So sehr mir meine Heimatstadt auch am Herzen liegt, es gibt doch wenig Attraktives in der Langen Straße, das die Leute tatsächlich zum Bummeln einlädt“, meint er. Denn für eine Flaniermeile brauche es mehr als Versicherungsbüros, Rossmann, Tedi und Co. „Wer bummelt, möchte auch verweilen – im Sommer draußen auf der Terrasse eines Cafés, Eiscafés oder Restaurants“, unterstreicht er. All das gebe es in der Langen Straße nicht beziehungsweise nicht mehr. „Die Bäckerei Junge hatte eine Außenterrasse. Die musste aber weichen, weil sie den Verkehr störte. „Und den Mut, etwas Neues zu eröffnen, hat heute kaum einer. Den Gründergeist von einst gibt es nicht mehr“, sagt er. Seiner Meinung nach sollte das Thema in der heutigen Zeit ad acta gelegt werden.

„Barth kann sich nicht mit Stralsund oder Rostock vergleichen.“

Der Meinung ist auch Jens Schriefer (Freie Wähler Barth). „In dreißig Jahren kein eindeutiges Ergebnis für die Lange Straße in Barth: Was rechtfertigt es, die Straße zu einer Flaniermeile zu machen? Nichts!“, schreibt er per E-Mail an die OZ-Redaktion. Für die noch verbliebenen Geschäfte lohne sich das Vorhaben nicht. „Denn Barth kann sich nicht mit der Ossenreyerstraße in Stralsund oder der Kröpi in Rostock vergleichen. Dazu fehlt es hier an Läden, die das Flanieren lohnenswert machen“, begründet er.

Von Anja Krüger