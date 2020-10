Barth

Schon vor der Corona-Krise war klar: Die Schulen in Deutschland hinken beim Thema Digitalisierung hinterher. Auch an den Barther Schulen fehlt die Ausstattung. „Wir haben eine sehr schlechte Internetverbindung und nur in zwei Räumen W-Lan“, erklärt die Schulleiterin der Nobert-Grundschule, Birgit Roßmann, gegenüber der OZ.

Für alle Schüler stehe bislang ein Klassensatz Laptops zur Verfügung, doch wenn alle damit zeitgleich ins Internet gehen, geht gar nichts mehr. Nachholbedarf gebe es auch bei den PC-Arbeitsplätzen für Lehrer. „Wir haben gerade einmal zwei Arbeitsplätze. Eigentlich müsste jeder Lehrer einen eigenen haben“, berichtet die Schulleiterin.

Bund und Länder haben 2019 den „Digitalpakt Schule“ ins Leben gerufen. Fünf Milliarden Euro stehen deutschlandweit für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik zur Verfügung. Doch der Weg zur digitalen Schule ist lang und steinig. Das wurde auch noch einmal beim jüngsten Ausschuss für Schule und Soziales der Stadt Barth deutlich.

Wichtige Aufgabe: Medienkompetenz vermitteln

Denn bevor die Stadt als Schulträger überhaupt einen Förderantrag stellen kann, müssen die Schulen zunächst ein Medienentwicklungskonzept aufstellen und beschließen. Dies ist am Gymnasialen Schulzentrum vor Kurzem geschehen, die Nobert-Schule will spätestens im Dezember ihr Konzept beschließen. In den Konzepten ist unter anderem festgehalten, wie an den Schulen in Zukunft Medienkompetenz bei den Schülern ausgebildet werden soll. Festgehalten wird auch, welche technische Ausstattung überhaupt schon vorhanden ist.

Zu langsames Internet und veraltete Technik: An der Nobert-Schule in Barth gibt es Nachholbedarf in Punkto Digitalisierung.

Aus diesen Konzepten muss die Stadt dann einen sogenannten Medienentwicklungsplan erarbeiten. Nach der Erarbeitung des Planes muss dieser noch von der Stadtvertretung beschlossen werden und erst dann können die Fördermittel beantragt werden. „Das wird alles noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte die Leiterin des Bürgeramtes Anja Gabriel, die keinen konkreten Zeitpunkt nennen wollte.

66 000 Euro für Laptops und Co.

Schneller könnte es hingegen mit dem sogenannten Endgeräte-Programm gehen, das der Bund zu Corona-Zeiten aufgelegt wurde. Denn während des Lockdowns im Frühjahr wurde klar, dass bei Weitem nicht alle Schüler zu Hause mit Computern ausgestattet sind. Insgesamt hat der Bund 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Rund 66 000 Euro davon stehen der Stadt Barth zur Verfügung.

Wie Anja Gabriel im Schulausschuss informierte sollen die Geräte nach Absprache mit den Schulen in der kommenden Woche bestellt werden. „Da es ein bundesweites Programm ist, ist der Markt allerdings leer gefegt. Die Lieferzeiten betragen bis zu zwölf Wochen“, machte die Amtsleiterin wenig Hoffnung auf eine schnelle Lieferung. „Und auch die Preise sind enorm gestiegen.“

Andere Städte sind weiter

Birgit Roßmann bereitet dies Sorgen: „Wenn ich die steigenden Fallzahlen sehe, ist es durchaus denkbar, dass schon bald kein Präsenzunterricht mehr möglich ist. Wir brauchen die Endgeräte jetzt und nicht erst in zwölf Wochen.“ Dass es auch schneller gehen kann, würden andere Städte beweisen. „Ich weiß, dass die Schulen in Stralsund ihre Endgeräte bereits haben“, erklärte Birgit Roßmann gegenüber der OZ.

„Der Markt war auch schon vor vier Wochen leer gefegt“, erklärte Anja Gabriel. „Auch mir bereitet es Sorgen, dass die Schulen eventuell wieder schließen müssen und wir es bis dahin nicht geschafft haben, die Endgeräte zu beschaffen.“ Aber auch unabhängig von dem zeitlichen Druck müsse man realistisch bleiben, denn von dem Geld könnten lange nicht alle Schüler versorgt werden, die keinen Computer zu Hause haben. „Wir haben 1114 Schüler und werden etwa 133 Geräte anschaffen können.“ Ziel sei es, pro Schule jeweils zwei Klassensätze zur Verfügung zu stellen.

