Im Rahmen der Interkulturellen Woche wird es auch in diesem Jahr wieder einen Malwettbewerb der Stadt Barth geben, der unter dem Motto „Mein Leben in Corona-Zeiten“ steht. Barther ab fünf Jahren – sowohl Kinder als auch Erwachsene – können daran teilnehmen.

Die kleinen und großen Künstler sollen auf Papier bringen, wie sie das verrückte und turbulente Corona-Jahr 2020 erlebt haben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, vorgeschrieben ist nur die Maltechnik, und zwar Tusche auf Leinwand.

Kunstwerke werden im Rathaus ausgestellt

Einsendeschluss ist der 14. September. Die Werke können in der Barth-Information am Markt oder in der Bürgerinformation im Rathaus abgegeben werden. Jeder Künstler muss seinen Vor- und Nachnamen, die Adresse, sein Alter und den Bildtitel (bitte separat und nicht auf das Bild schreiben) angeben.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden wieder im Rathaus präsentiert und können vom 21. September bis zum 31. Oktober besichtigt werden. Während und nach der Interkulturellen Woche können Besucher für ihr Favoritenbild abstimmen.

Im vergangenen Jahr wurden 103 Kunstwerke im Barther Rathaus ausgestellt. Das Motto lautete: Welche Farbe hat die Welt?

Von Anika Wenning