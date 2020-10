Nach einem versuchten Ladendiebstahl in Barth, hat die Polizei einen Mann festgenommen. Auf der Polizeidienststelle spuckte er gegen die Glasscheibe und beleidigte und bedrohte die Beamten. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Sein Tag endete in der JVA Waldeck.

Festnahme nach Ladendiebstahl in Barth: Mann spuckt und beleidigt Polizisten

