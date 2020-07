Barth

Von gut befahrenen Straßen kann bei der Burg- und Schillerstraße nicht die Rede sein. Doch das soll sich nun ändern. Hintergrund ist, dass der Abwasserkanal dringend erneuert werden muss. „Das schieben wir schon seit Jahren vor uns her und jetzt stehen die Mittel endlich zur Verfügung. Wir haben hier noch eine Mischwasserleitung für Regen- und Schmutzwasser. Das entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben“, erklärte Bauamtsleiter Manfred Kubitz am Dienstagabend bei der Sitzung des Bauausschusses im Rathaussaal.

Und wenn in den beiden Straßen sowieso gebuddelt wird, liege es nahe, auch den Straßenbelag zu erneuern. „Wir wollen die Straßen nicht nur so wiederherstellen, wie sie vorher waren, sondern wir wollen vernünftige Straßen für die nächsten Jahrzehnte haben“, erklärte der Bauamtsleiter. Auch die Straßenbeleuchtung soll in dem Zuge erneuert werden.

Im Herbst sollen die Arbeiten beginnen

Doch die Zeit drängt. „Wir sollten die Ausschreibungen den Sommer über machen, damit die Arbeiten im Herbst beginnen können. Wenn es gut läuft, könnten wir bis zur Saison nächsten Jahres fertig sein“, so Manfred Kubitz.

Gute Nachrichten gibt es für die Anwohner der Burg- und Schillerstraße. Während Anwohner früher über die Straßenausbaubeiträge zur Kasse gebeten wurden, ist das nun nicht mehr möglich. Denn das Land hat die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Für den Anschluss an die neue Regenwasserleitung müssen die Anwohner allerdings zahlen. Etwa 400 Euro kostet der Anschluss von der Hauptleitung bis zur Grundstücksgrenze. Wer noch einen alten Trinkwasseranschluss hat, muss ebenfalls die Kosten für den Anschluss übernehmen. Kostenpunkt: 1464 Euro.

Eine Million Euro für gesamte Baumaßnahme

Da der Stadt das Geld für die Straßenausbaubeiträge der Anwohner fehlt, springt hier das Land ein. Allerdings ist die Summe nicht so hoch wie erhofft. „Ende Juni haben wir den Bescheid bekommen, dass wir vom Land 62 000 Euro bekommen“, informierte Manfred Kubitz.

Die gesamte Baumaßnahme kostet allerdings rund eine Million Euro. Davon muss die Stadt Barth rund 195 000 Euro übernehmen, der Abwassereigenbetrieb rund 728 000 Euro und die Wasser und Abwasser GmbH Boddenland rund 142 000 Euro.

Neue Leitung fasst mehr Volumen

Planer Klaus-Peter Muderack vom Ingenieurbüro Voss & Muderack schlug vor, sich bei der Oberflächengestaltung an der benachbarten Goethestraße zu orientieren, die 2008 ausgebaut wurde. Das heißt: Die Fahrbahn wird mit Asphalt befestigt, Gehweg und Parkplätze mit Pflastersteinen. Verlegt werden in der Burg- und in der Schillerstraße eine neue Schmutzwasser-, eine neue Regenwasser- und eine neue Trinkwasserleitung.

„Derzeit wird über die Mischwasserleitung Schmutz- und Regenwasser abgeleitet. Wir haben hier eine 250er Rohrleitung, die 60 Jahre alt und marode ist und die kein Gefälle hat“, berichtete Klaus-Peter Muderack. Bei starkem Regen, zuletzt war dies am 20. Juni der Fall, komme es zu Überschwemmungen, weil die alte Leitung nicht so viel Wasser aufnehmen kann.

Anwohner wünschen sich mehr Parkplätze

„Wir würden eine 500er Rohrleitung nur für Regenwasser verlegen und werden versuchen, ein bisschen Gefälle reinzubekommen“, sagte der Planer. Auf die Frage einer Anwohnerin, ob es dann in Zukunft keine Überschwemmungen mehr gebe, erklärte Klaus-Peter Muderack. „Die Regenmassen, die am 20. Juni runterkamen, waren schon enorm. Das kommt alle hundert Jahre mal vor. Dass es bei solchen extremen Wetterlagen mit der neuen Leitung keine Überschwemmungen gibt, kann ich nicht versprechen.“

Skeptisch waren die bei der Sitzung anwesenden Anwohner, ob die geplante Anzahl der Parkplätze ausreiche. So sollen in der Schillerstraße 14 bis 17 Stellplätze als Schrägparker entstehen, je nach Anzahl der neu gepflanzten Bäume. „Es ist nicht Aufgabe der Stadt, dafür zu sorgen, dass jeder einen Parkplatz direkt vor der Haustür hat“, sagte Manfred Kubitz. „Da sind auch die Eigentümer gefordert, für ihre Mieter wenn möglich auf dem Grundstück Parkplätze zu schaffen.“

