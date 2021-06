Barth

Lange ist es ruhig gewesen. Traditionelle große Feste, mit denen sich die Vinetastadt Barth rühmen konnte, die nicht nur die Einheimischen gelockt haben, mussten aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Veranstaltungsverbot abgesagt werden.

Viele sind erst gar nicht angesetzt worden. Nun gibt es in der Boddenstadt einen großen Unmut über die Zahl der bevorstehenden Veranstaltungen, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig auf der jüngsten Stadtvertreterveranstaltung informierte.

Kritik: Lücken im Veranstaltungskalender

Nun sollen Einheimische und natürlich Touristen entschädigt werden. Nicht mit mehr Veranstaltungen, sondern indem die Qualität der bereits feststehenden Events verbessert wird. Immerhin 22 400 Euro sollen dafür ausgegeben werden. Zusätzlich zu dem bereits im Haushalt veranschlagten Jahresbudget von 36 000 Euro, von dem bereits 17 500 Euro abgerufen worden sind. Denn trotz Veranstaltungsverbot hat es das eine oder andere Highlight in der Vinetastadt gegeben: die Barther Winterlichter, beispielsweise, oder das Osterradio sowie den Tanz in den Mai und in den Herrentag per Livestream.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hellwig könne den Unmut verstehen. Aber er gibt zu bedenken: „Die Kulturarbeit in unserer Stadt liegt traditionell in den Händen vieler Vereine.“ Er denkt dabei an das Kinderfest, das vor Corona der Heimatverein alljährlich ausgerichtet hat, oder das Tonnenabschlagen des Tonnenbundes. Und auch „Barth bewegt sich“ – organisiert und durchgeführt vom SV Motor Barth – ist immer eine beliebte Veranstaltung mit viel Zuspruch gewesen.

All diese und viele weitere Jahreshöhepunkte fehlen in dem diesjährigen Veranstaltungskalender. „Aktuell leben wir zwar wieder in einer gefühlten Normalität. Aber niemand weiß, ob es so bleibt. Da ist es den Vereinen nicht zu verdenken, dass sie vorsichtig sind, keine Risiken eingehen wollen“, sagt Hellwig. Und so gebe es tatsächlich Lücken im Veranstaltungskalender.

Live-Acts und zwei zusätzliche Veranstaltungen geplant

Die Stadt könne das nicht kompensieren – nicht finanziell und nicht personell. „Auch wenn Stimmen meinen, das Amt für Tourismus und Kultur sei mittlerweile personell besser aufgestellt: Dem ist nicht so. Lediglich eine halbe Stelle mehr ist geschaffen worden“, sagt er.

Trotzdem habe man sich Gedanken gemacht. Das Ergebnis: die bereits erwähnte Qualitätsverbesserung – angefangen bei den „Sounds zum Sonnenuntergang“ am Barther Hafen bis hin zum Stadtfest und dem Tag der Vereine. Und tatsächlich sind auch zwei weitere Events hinzugekommen – eine Oktoberparty und die feierliche Eröffnung des Bürgerhauses.

Bei der beliebten Reihe „Sounds zum Sonnenuntergang“, die am 14. Juli ihren Auftakt hat, soll es in diesem Jahr immer mittwochs einen Live-Act am Barther Hafen geben, informiert Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Sieben Termine sind in diesem Jahr vorgesehen. Auch der Tag der Vereine am 15. August, das Stadtfest am 12. September, die Veranstaltung „Licht & Feuer“ zum Herbstferienbeginn am 1. Oktober und eben die zusätzlichen Events sollen mit Live-Musik aufgewertet werden.

Forderung: Auch an Einheimische denken

Gedeckt wird der Mehraufwand übrigens durch Einsparungen, die sich daraus ergeben, dass der Kleinbahnhof wohl nicht, wie geplant, in diesem Jahr abgerissen wird.

Längst sind es nicht alle Veranstaltungen, für die die Stadt Geld bereitstellt. So werden am 25. Juni erstmals in Barth die Naturklänge zu hören sein. Außerdem werden Naturwanderungen (20 Termine) und Stadtführungen (80 Termine) angeboten.

Dennoch gibt es Kritik am Veranstaltungsplan. Frank Schröter (CDU) fehlt es beispielsweise an Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche – besonders in den Ferien. „Die Kinder haben jetzt Ferien, die erste und eine der wenigen Veranstaltungen für sie ist Mitte Juli“, kritisiert er. Generell finde er, dass bei der Planung von Veranstaltungen nicht nur an die Touristen gedacht werden solle, sondern auch an die Einheimischen.

Einen Vorschlag, wie man eventuell kostengünstig etwas auf die Beine stellen kann, hat Kerstin Klein (SPD) vorgebracht. „Ein Straßenmusiker-Festival wäre denkbar“, meint sie und informiert, dass auch der Theaterverein noch einiges plane in den kommenden Monaten.

Ein Flyer mit allen Sommer-Events in Barth zwischen Juni und September liegt unter anderem in der Barth-Information (Markt 3/4, Tel. 038231/2464) aus, wo es auch Tickets und Infos zu den einzelnen Veranstaltungen gibt. „Leider vermisst man in dem Flyer der Stadt die Veranstaltungen unseres städtischen Vineta-Museums“, kritisiert Dirk Leistner (WG FWB). Für dieses aber gibt es, so informiert Bürgermeister Hellwig, einen zusätzlichen Flyer.

Von Anja Krüger