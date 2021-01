Barth

Von Barth aus die Region erkunden – ohne das eigene Auto benutzen zu müssen: Das gestaltet sich aktuell noch schwierig. Das sogenannte „Mobilitätskonzept Fischland-Darß-Zingst und Boddengemeinden“, das am Montag vorgestellt worden ist, zeigt Maßnahmen auf, wie Abhilfe geschaffen werden kann.

Gästekarte ersetzt Kurkarte

Nicole Paszehr, Tourismusmanagerin der Stadt Barth, begrüßt dieses 63 Seiten umfassende Konzept sehr. „Die Umsetzung der Maßnahmen bedeuten für die Stadt Barth eine erhebliche Aufwertung im Bereich Tourismus, auch Tagestourismus. Auch wenn ich bei einigen Maßnahmen noch Ausbaufähigkeit in der Ausgestaltung sehe“, sagt sie.

Anzeige

Ein zentrales Element ist die sogenannte Gästekarte. Mit dieser sollen Urlauber künftig den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der gesamten Region kostenlos nutzen dürfen. Finanziert werden soll der kostenlose ÖPNV über Einnahmen aus der Kurkarte, die die beteiligten Gemeinden rund um den Bodden anteilmäßig dafür an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) zahlen. Die Gästekarte, so erklärt Nicole Paszehr, ist also eine aufgewertete Kurkarte.

Lesen Sie auch: Neues Mobilitätskonzept für Fischland-Darß-Zingst sorgt für geteiltes Echo: Das sind die Gründe

Volle Straßen durch schlechtes ÖPNV-Netz: Abhilfe soll geschaffen werden

Aktuell sei es so, dass Touristen, um die Region erkunden oder an Veranstaltungen teilnehmen zu können, beinahe immer das Auto nehmen müssen. Die Bustaktungen seien aktuell mehr als unzulänglich, nennt die Tourismusmanagerin den ausschlaggebenden Grund. „Ein Gast aus Barth soll aber beispielsweise zu den Darß-Festspielen gelangen können ohne Pkw. Und wichtig, am Abend auch die Möglichkeit haben, mit dem ÖPNV wieder nach Barth zurückzugelangen“, fügt sie ein Beispiel an.

Lesen Sie auch: Kostenlos Bus fahren: Kommen Touristen in Pruchten, Saal und Fuhlendorf eher als auf dem Fischland in den Genuss?

Deshalb sollen, so sieht es das Konzept vor, Buslinien ausgebaut werden. Unter anderem soll die Linie 210, mit der die VVR die Halbinsel befährt, künftig in einem kombinierten Ein-Stunden-Takt fahren. Das bedeutet, dass jede erste Stunde die Linie von Ribnitz-West nach Barth durchfährt. Jede zweite Stunde wird die Strecke aufgeteilt auf die Strecken Ribnitz-Prerow-Zingst und Barth-Zingst-Prerow.

Damit soll unter anderem die Anbindung des Busverkehrs an den Bahnverkehr an den Bahnhöfen in Ribnitz-West und Barth verbessert werden. Gleiches soll mit der höheren Taktung der Bus-Linie 210 in der Sommersaison erreicht werden. Die Busse sollen dann alle 30 Minuten fahren. Auch hier ist entweder eine durchgehende Linie oder eine Aufteilung der Strecke möglich.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht nur Vorteile für Touristen

„Ich denke, dass wir so perspektivisch mit mehr Gästen in Barth rechnen können“, sagt Nicole Paszehr. Aber auch für die Einheimischen sieht sie mit den auf den Tourismus angepassten Busverbindungen einen erheblichen Vorteil. „Zum einen sind wir und auch Ribnitz-Damgarten Wohnstandort für Menschen, die auf Fischland-Darß-Zingst arbeiten. Sie haben dann die Möglichkeit, mit dem ÖPNV zur Arbeit zu fahren. Oder aber sie profitieren davon, dass auf der L 21 nicht mehr so viel Verkehr ist, wenn die Touristen nicht mehr auf den Pkw angewiesen, sondern mit den Bussen unterwegs sind“, erklärt sie.

Von Anja Krüger