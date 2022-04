Barth

Udo von Glowacki ist posthum für seine Verdienste um die Stadt Barth geehrt worden. Die Barther Stadtvertreter beschlossen während ihrer jüngsten Sitzung, dass Udo von Glowacki in das Ehrenbuch der Stadt eingetragen werden soll. Das geschah am vergangenen Freitag. Außerdem soll eine Straße bzw. ein Weg nach ihm benannt werden. Beantragt hatte dies die Fraktion Bürger für Barth. Einstimmig stimmten die Stadtvertreter dafür.

Legende des Barther Motorsports im Ehrenbuch und als Straßenname verewigt

Udo von Glowacki, eine Legende des Barther Motorsports, war im Januar im Alter von 81 Jahren verstorben. Der Motor-Sport-Club Barth verdankt Glowacki maßgeblich seine Entwicklung. So wurde die Rennstrecke auf dem Kaninchenberg auf sein Betreiben hin Anfang der 1990er-Jahre gebaut. Bis zum Schluss sei er regelmäßig auf der Strecke gewesen und habe seinem Enkel Karl beim Training zugeschaut. Der Motorsportler hatte sich in der Szene auch über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Sein größter sportlicher Erfolg war der Sieg bei der DDR-Meisterschaft mit 25 Jahren. Neben seiner Karriere im Motorsport engagierte er sich dafür, dass der Sport auch in Barth wieder zum Leben erweckt werde. Auch außerhalb des Motorsports machte Udo von Glowacki mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam.

Beim Empfang der Stadt Barth anlässlich des Stadtgeburtstages wurde Udo von Glowacki ins Ehrenbuch der Stadt eingetragen. Der Empfang fand im neuen Bürgerhaus statt. Geladen dazu waren unter anderem Heiko Miraß, der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch sowie Vorpommern-Rügens Landrat und ehemaliger Barther Bürgermeister Dr. Stefan Kerth.

Neben der Ehrung im Ehrenbuch der Stadt soll Udo von Glowacki auch öffentlich sichtbar geehrt werden. Die Straße, die nach ihm benannt werden soll, ist der Weg, der östlich von der Straße Trebin in Richtung Reiterhof Glöwitz führt. An diesem Weg liegt auch die Motocross-Strecke Barth. Naheliegend, dass dieser Weg nach Udo von Glowacki benannt werden soll. Aktuell habe der Weg keinen Namen. Die Benennung soll bei nächster Gelegenheit geschehen, eventuell bei einer zukünftigen Sanierung der Straße.

Wehrführung vereidigt

Im Amt begrüßt wurde während der letzten Sitzung der Stadtvertreter das Führungsduo der Freiwilligen Feuerwehr Barth. Martin Maak ist der neue Wehrführer der Barther Brandschützer, Mathias Thämlitz ist sein Stellvertreter. Am 25. März wurden beide bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung der Feuerwehr gewählt. Am vergangenen Donnerstag wurden beide vereidigt.

Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden

Die städtischen Gebäude und Sporthallen in Barth sollen mit Defibrillatoren ausgestattet werden. Das hatte die Fraktion Bürger für Barth beantragt. Diese Geräte würden Leben retten. Neben den Sporthallen könnten auch das Bürgerhaus, das Vineta-Museum oder die Kita Wirbelwind einen Defibrillator bekommen. Das Rathaus selbst ist bereits damit ausgestattet.

Der Antrag wurde in den Bauausschuss verwiesen. Hier sollen noch einmal konkret mögliche Standorte besprochen worden. Auch die Finanzierung der jeweils 500 bis 1000 Euro teuren Geräte könne dort geklärt werden. Möglich sei laut Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, dass es bald wieder Fördermittel für solche Anschaffungen geben könnte. Eine Idee ist außerdem, die Geräte mit Unterstützung von Werbepartnern zu kaufen.

Von Robert Niemeyer