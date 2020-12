Wegen der aktuellen Corona-Lage ist die Stimmung in Barth derzeit nicht die beste. Der Weihnachtsmarkt ist längst abgesagt, auch die Ersatzvariante „Weihnachten to go“ fiel den steigenden Infektionszahlen zum Opfer. Doch eine kleine Gruppe in Barth bringt nun etwas Licht in die trübe Vorweihnachtszeit.