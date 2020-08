Barth

Nach einem erneuten tragischen Unfall auf der Strecke zwischen Barth und Löbnitz wird der Ruf nach Konsequenzen immer lauter. „Es ist schon viel zu spät. Es muss schnellstens etwas gemacht werden“, sagte am Montag Christian Haß, Amtsvorsteher des Amtes Barth und Bürgermeister der Gemeinde Divitz-Spoldershagen. Auch Friedrich-Carl Hellwig, Bürgermeister der Stadt Barth und Leiter der Amtsverwaltung des Amtes Barth fordert: „Es muss definitiv etwas passieren.“

Am Sonnabend war bei einem Frontalcrash auf der Strecke ein 61-jähriger Trabi-Fahrer gestorben. Eine 38-Jährige war mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Trabant zusammengestoßen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Anzeige

Es war mittlerweile der dritte schwere Unfall auf der Strecke in diesem Jahr. Am Pfingstsonntag war ein Kind bei einem Frontalzusammenstoß gestorben. Am vergangenen Dienstag war das Fahrzeug einer Frau aus Barth aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sechs Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein Baby, ein Kind und eine schwangere Jugendliche.

Weitere OZ+ Artikel

Menschen schützen

„Die Vorfälle haben mich nachdenklich gemacht“, sagt Friedrich-Carl Hellwig. Lange Zeit war die Strecke nicht als Unfallschwerpunkt bekannt. Laut Hellwig habe sich möglicherweise das Fahrverhalten der Autofahrer verändert. Hier müsse man nun regelnd eingreifen, um die Menschen zu schützen. Ob eine Temporeduzierung oder ein generelles Überholverbot auf der Strecke sinnvoll seien, müssten schließlich Experten klären.

Amtsvorsteher Christian Haß hatte bereits in der Vergangenheit bei der Verkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen beantragt, die Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt durchgängig auf 80 km/h zu reduzieren. 100 km/h ist dort derzeit bis auf wenige Ausnahmen erlaubt. Auch solle dort nicht mehr überholt werden dürfen.

Lesen Sie auch: Nach schwerem Unfall bei Barth: Amtsvorsteher fordert Tempolimit und Überholverbot

„Ich glaube, die jüngsten Ereignisse beunruhigen auch den Landkreis“, so Christian Haß. Friedrich-Carl Hellwig wolle sich gemeinsam mit Haß, mit der Polizei und der Verkehrsbehörde in Verbindung setzen, um Möglichkeiten der Unfallprävention auf der Strecke zu erörtern.

Vonseiten der Straßenverkehrsbehörde heißt es auf Nachfrage, dass so bald wie möglich ein Vororttermin mit den zusätzlich involvierten Behörden und Einrichtungen wie Polizei und Straßenmeisterei anberaumt werden soll. Aufgrund der Urlaubssituation sei dies jedoch erst Ende August bzw. Anfang September möglich. „Ziel des Termins ist eine gleichzeitige Betrachtung aller kritischen Knotenpunkte im Bereich durch die fachlich zuständigen und involvierten Stellen, um im Ergebnis eine rechtmäßige und nachvollziehbare Entscheidung zu treffen, in welchem Umfang und in welcher Form die derzeitige Verkehrsführung abzuändern ist“, heißt es in der Stellungnahme des Landkreises. Derzeit sei noch keine Maßnahme – ob Temporeduzierung oder Überholverbot – spruchreif.

OZ-Leser fordern Temporeduzierung

Auch die OZ-Leser bewegt das Thema. Im sozialen Netzwerk Facebook haben sich etliche Nutzer geäußert. „Was muss noch passieren?“, fragt beispielsweise Jörg Dünenland. Julia Jonas kommentiert: „Nicht schon wieder da. Und genau die gleiche Stelle wie letzte Woche. Was muss da noch alles passieren? Mein herzliches Beileid und der Frau gute Genesung.“

„Das ist der Wahnsinn. Es kann doch nicht so schwer sein, die Geschwindigkeit runterzusetzen und ein Überholverbot auszuschildern, am besten die gesamte Strecke entlang mit dazugehörigen Blitzern“, fordert Facebook-Nutzer Henning Walther.

Die Unfallursache des Unfalls vom Sonnabend wird nach wie vor ermittelt. Die Polizei teilte am Montag mit, dass nach dem tödlichen Frontalzusammenstoß nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die 38-jährige Frau ermittelt werde.

Von Robert Niemeyer