Barth: Neue Fernwärmeverträge der Stadtwerke

Die Osterferien sind da, die Menschen in der Region freuen sich auf das Osterwochenende, das nach zwei Jahren endlich wieder nahezu normal ablaufen dürfte. In der Kommunalpolitik ist deshalb in dieser Woche nicht allzu viel los.

Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Barther Stadtvertretung tagt am Dienstag, 12. April. Um 18.30 Uhr geht es los. Tagungsort ist das Klärwerk in Barth. Die Ausschussmitglieder informieren sich bei einem Rundgang durch das Klärwerk über den aktuellen Stand der Anlage. Eine Einwohnerfragestunde ist auch geplant.

Gesetzliche Rahmenbedingungen geändert

Vertreter der Stadtwerke Barth informieren außerdem über die neuen Fernwärme-Verträge, die die Stadtwerke mit ihren Kunden abschließen möchten. Die sollen ab 1. Oktober gelten. Hintergrund ist, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Fernwärmeversorgung und die Vertragsgestaltung geändert haben, hieß es vor Kurzem vonseiten der Stadtwerke. Befürchtet wird aber auch, dass die Preise für die Fernwärmeversorgung steigen. Die Stadtwerke selbst hielten sich mit einer Aussage dazu bisher noch zurück. Bestätigt wurde aber, dass die Preise nachvollziehbarer gestaltet werden sollen.

Ein weiterer Punkt während der Sitzung des Ausschusses sind Informationen über aktuelle Bauvorhaben in der Stadt.

Dringlichkeitssitzung in Prerow

Auch in Prerow findet eine Sitzung statt. Die Gemeindevertretung wurde zu einer Dringlichkeitssitzung geladen, und zwar am Montag, 11. April, um 18 Uhr im „Kiek in“. Der öffentliche Teil besteht jedoch lediglich aus Formalien. Die Sitzung ist aufgrund der Fristwahrung für eine Vertragsangelegenheit einberufen worden. Dieses Thema wird im nicht öffentlichen Teil behandelt.

