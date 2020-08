Barth

Die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) der Stadt Barth bekommt einen neuen Geschäftsführer. Alexander Siebert wird der Nachfolger von Reinhard Marx, der aus Altersgründen zum Jahresende ausscheidet. Die Gesellschafterversammlung hat den 51-Jährigen einstimmig bestimmt.

Schon ab dem 1. Oktober wird Alexander Siebert die Verantwortung übernehmen. Reinhard Marx wird ihm bis Jahresende aber noch beratend zur Seite stehen. Sieben Jahre war der 65Jjährige Geschäftsführer der Wobau. „Sein Erfolg ist es, dass sich die Situation des Etats stabilisiert hat. Er hat die Konsolidierung der Gesellschaft erfolgreich vorgenommen“, lobt Peter Hermstedt, Vorsitzender des Aufsichtsrates, die Arbeit des Geschäftsführers. „Dafür sind wir ihm sehr dankbar. So können wir gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführer in eine positive Zukunft blicken.“

Anzeige

Barrierefreies Wohnen fehlt in Barth

Die Wobau gestaltet derzeit in der Blauen Wiese in Barth die Eingangsbereiche vor den Häusern um. Quelle: Anika Wenning

Weitere OZ+ Artikel

Und was war das Erfolgsrezept von Reinhard Marx? „Eine saubere Bestandsaufnahme und die Stärken und Schwächen des Unternehmens herauszuarbeiten.“ Die Stärke seien vor allem die guten Mitarbeiter. Eine wichtige Maßnahme, damit die Wohnungsbaugesellschaft auch in Zukunft finanziell auf sicheren Beinen steht, sei die Erhöhung der Miete gewesen. „Damit habe ich mich bei den Mietern nicht beliebt gemacht, aber es war dringend nötig“, so Marx .

Damit einhergegangen seien in den vergangenen Jahren aber auch Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die dringend erforderlich gewesen seien. Für die Zukunft sei das Thema barrierefreies Wohnen in Barth sehr wichtig. Denn derzeit gebe es im gesamten Wohnungsbestand – 1031 Wohnungen – nur eine barrierefreie Wohnung.

Ein weiterer Erfolg sei auch der Aufbau eines kleinen Servicebetriebes mit sieben eigenen Mitarbeitern – Malern und Klempnern. „Gerade in der gegenwärtigen Situation, die auf dem Handwerkermarkt herrscht, ist es ein großer Vorteil, dass wir auf eigene Handwerker zurückgreifen können. So können Reparaturen schnell und unkompliziert durchgeführt werden“, sagt der 65-Jährige.

Zwei große Projekte gehen an den Nachfolger

Zwei große Projekte gibt Reinhard Marx an seinen Nachfolger weiter – den Umbau der ehemaligen Diesterweg-Schule zum „Haus der Möglichkeiten“ sowie die Pläne für betreutes Wohnen auf dem ehemaligen Pomeg-Gelände. „Die erste, wichtige Phase hat Herr Marx eingeleitet und Herr Siebert wird das weiterführen“, sagt Peter Hermstedt und Reinhard Marx fügt hinzu. „Ich wäre da gerne weitergekommen. Aber es war ein ständiges Auf und Ab.“

Insgesamt hatten sich 15 Bewerber auf die Stellenausschreibung gemeldet. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Peter Hermstedt. Alexander Siebert habe mit seinen Kenntnissen im Rechnungswesen und seiner langjährigen Erfahrung in der Immobilienwirtschaft punkten können.

Von der Hauptstadt nach Barth

Geboren ist der 51-Jährige in Ludwigslust. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften hat er zunächst im wohnungswirtschaftlichen Prüfungswesen gearbeitet. Im Anschluss war er in leitenden Funktionen in der Wohnungswirtschaft tätig, unter anderem bei einer Wohnungsbaugesellschaft sowie zuletzt bei einem privaten Immobilienunternehmen.

„Zuletzt habe ich in Berlin-Mitte gearbeitet. Mich hat die Kleinstadt gereizt und interessiert. Barth ist eine nette, kleine, quirlige Stadt in Vorpommern. Ich freue mich auf die Herausforderung und auf große Projekte, wie die Alte Eisengießerei“, sagt Alexander Siebert. Einen Überblick über die Objekte, die im Bestand der Wobau sind, habe er sich auch schon verschafft.

Von Anika Wenning