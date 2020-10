Barth

Ein Kalender für das Jahr 2021 mit historischen und aktuellen Ansichten der Stadt Barth ist jetzt für zehn Euro in der Barth-Information auf dem Markt und in der Barther Bücherstube in der Langen Straße erhältlich. Den Kalender gibt es nur in einer limitierten Auflage. Es gibt lediglich 200 Exemplare. Alle Bilder stammen aus dem privaten Archiv von Heimatforscher Mario Galepp. Mittlerweile ist es der 14. Kalender des Barthers.

„Mein Archiv zählt rund 200 Ansichtskarten von 1889 bis heute. Fotos dürften es ungefähr 3000 sein und es kommen fast täglich welche dazu“, berichtet Mario Galepp. „Die Auswahl fällt schwer, denn es gibt Lieblingsstücke und natürlich möchte man aber auch Ecken zeigen, die man noch nie veröffentlicht gesehen hat. Das ist eben der Anreiz. Ich schreibe auch mit Absicht nicht hin, wo das historische Foto entstand. Erstens gibt es immer eine aktuelle Aufnahme dazu und zweitens soll der Kalender animieren, mal fußläufig die Stadt zu erkunden, um die Standorte neu zu entdecken.“

Unterstützung bekommt der Barther bei seinem Projekt von Christian Mähl von CMidesign. „Ich bin sehr froh, dass er als langjähriger Partner mit im Boot sitzt.“

Von Anika Wenning