Woran denken Sie, wenn Sie an ein Betonrohr denken? Kanalisation? Litfaßsäule? Urlaub? Wohnen? Die letzten beiden Ideen eher nicht? Doch, das geht auch. In Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) entsteht gerade ein besonderes Bikerhotel, direkt am Europäischen Rad- und Wanderweg. Doch was hat es mit den runden Wohntürmen auf sich?

Mobiler Wohnraum auf 9 Quadratmetern

Zwei Betonröhren übereinander gestapelt und fertig ist mobiler Wohnraum auf neun Quadratmetern Grundfläche. „Das ist die Wohnung der Zukunft“, sagt Daniel Fanter, Geschäftsführer der in Rostock ansässigen BT Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, der die Rohrhäuser entwickelt hat. Der Musterpark in Barth am Bahnhof soll, wenn er fertig ist, ein Fahrradhotel werden mit Aufladestationen für E-Bikes. Bürgermeister der Stadt Barth, Friedrich-Carl Hellwig, freut es: „Das ist eine spannende Geschichte mit dem Wohnkonzept, das hat sich total eingefügt in das Radweg- und Tourismus-Konzept. Es ist eine Übernachtungsform, die angefragt wird. Damit kommt noch mal eine Facette dazu für Leute, die das mögen.“

Flexible Wohnmöglichkeiten, wo sie gebraucht werden

Wie kam der junge Unternehmer Fanter auf das Röhrenwohnen? „Die Idee kam, als wir in Berlin einen Kiosk in einer Litfaßsäule gesehen haben“, erzählt der 33-Jährige Stralsunder, der bereits 2017 mit einer Erlebnisfläche unter dem Namen Störtebeker-Park in seiner Heimatstadt durchstarten wollte. Voller Euphorie sieht er die Sache mit dem Leben in Röhren über Mecklenburg-Vorpommerns Grenzen hinaus. Überall dort, „wo umgesiedelt werden muss, wo man flexibel menschenwürdigen Wohnraum braucht“, sieht der gelernte Wasserversorgungstechniker die Chancen für sein Konzept – das Leben und Arbeiten im Rohr.

Klima wird über Wärmerückgewinnungssystem gesteuert

In der ersten Etage des Rohrhäuschens befinden sich Bad und Küche, ähnlich wie in einem Campingwagen. Im Obergeschoss steht ein Doppelstockbett, in dem man bequem liegen kann. „Das Interieur ist von Ikea, damit man die Sachen immer nachkaufen kann.“ Die Fenster im Haus sind nicht zu öffnen, da das Klima über ein Wärmerückgewinnungssystem geregelt wird. Über die Hintertür gelangt man auf eine kleine Außenterrasse, auf der sogar eine Waschmaschine Platz findet. Auf Dauer gesehen will Fanter in Barth eine Fabrik eröffnen und Arbeitsplätze schaffen, um die Rohrgestalten vor Ort mittels 3-D-Drucker produzieren zu lassen. Eine Art „industrieller Wohnungsbau im 3-D-Druckverfahren“.

Ob Ferienwohnung oder Büro – Vieles ist denkbar

Diverse dieser Ferienparks, wie das Musterprojekt in Barth, sind in Planung, auch in Fuhlendorf. „Man kann jede Ferienanlage mit den Wohnzylindern ergänzen“, erklärt der Unternehmer. Aufgrund der geringen Grundfläche sei der Aufbau verfahrensfrei und ohne Baugenehmigung möglich. Wenn man den Zylinder an einen anderen Ort stellen möchte, ist dieser wieder ab- und aufbaubar. Die Nutzungsmöglichkeit der Röhrenbauten scheint vielfältig. Ob als Ferienwohnung oder Büro – beinahe alles, was auf neun Quadratmetern Platz findet und sich in die Landschaft einfügt, scheint möglich.

Die Turmhäuser haben ein spezielles Verkaufskonzept

Kaufen kann man die Zylinderhäuschen auch. Daniel Fanter bietet dafür ein eigenes Finanzkonzept an, im Hintergrund sollen externe Investoren stehen. „Die Röhre kostet 53 000 Euro. Wir zahlen dem Käufer zehn Jahre lang eine Art Miete in Höhe von 265 Euro. Und nach zehn Jahren kann er das Objekt für 53 000 Euro wieder an uns zurück verkaufen, den Turm weiterbetreiben lassen oder mitnehmen.“ Fanters Unternehmen kümmert sich während der Laufzeit seinerseits um die Weitervermietung der Röhren. Klingt nach einem interessanten Konzept. Aber was ist, wenn die Firma in der Zeit insolvent geht? Dann hätte man laut Fanter immer noch das Eigentum an dem Betonturm.

Käufer müssen mögliche Risiken erfahren

Die Rohrhäuser waren auch bei der Sparkasse Vorpommern im Immobilienangebot. Inzwischen wurden sie aus dem Programm genommen. Zu den Gründen will sich die Sparkasse trotz Anfrage nicht äußern. Stephan Tietz von der Verbraucherzentrale betrachtet das Anlageobjekt kritisch: „Welche Sicherheiten habe ich als Käufer? Was das Rohrhaus nach zehn Jahren noch wert ist, ist die Frage. Gibt es dann einen Markt, wenn ich es anderweitig verkaufen will? Die Rendite klingt interessant, wenn ich das Geld wirklich zurückbekomme. Es bleibt ein Risikogeschäft. Man trägt das Insolvenzrisiko der Firma. Auf jeden Fall müssen Käufer über mögliche Risiken aufgeklärt werden.“ Auch Dominika Kula, Pressesprecherin der Bafin-Bundesanstalt für Finanzaufsicht, sagt: „Es gibt viele Angebote auf dem Finanzmarkt, das muss man ganz genau prüfen. Man sollte nichts kaufen, was man nicht versteht und sich fragen, ob man es verkraften kann, wenn was schiefgeht.“

