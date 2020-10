Barth

Die Stadt Barth hat ein zukunftsorientiertes Konzept für den Technischen Betrieb aufgestellt und will die Zahl der Mitarbeiter erhöhen. Die Rabattenpflege soll dann auch wieder von den Mitarbeitern des Technischen Betriebs übernommen werden.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich in Barth umgehört und gefragt, wie zufrieden die Barther mit der Sauberkeit ihrer Stadt sind. Die Meinung war hier sehr unterschiedlich.

Anzeige

Das sagen die Barther

„Die Stadt ist sauber und es ist alles sehr schön gepflegt. Gerade auf dem Markt und in der Innenstadt“, sagt Helga Goerigk. „Schade ist nur, dass überall Hundehaufen rumliegen. Vor allem in der Hunnenstraße ist es besonders schlimm. Aber darum muss sich natürlich nicht die Stadt kümmern, sondern die Hundebesitzer selbst. Wer mit seinem Hund Gassi geht, muss auch immer eine Tüte dabei haben.“ Einen Kritikpunkt an der Sauberkeit hat die Bartherin noch: „Die Rosen am Hafen waren immer so schön gepflegt. Aber jetzt ist dort alles verkrautet. Das sieht beschämend aus.“

Wenig Rosen und viel Unkraut am Barther Hafen, ist das Fazit von Helga Goerigk Quelle: Anika Wenning

Andreas Mahnke ist hingegen rundum zufrieden. „ Barth ist sehr sauber und die Stadt pflegt alles sehr gut. Ich habe den Eindruck, dass es in den vergangenen Jahren sogar noch besser geworden ist. Vor allem der Markt sieht tipptopp aus“, sagt der 43-Jährige.

Vor allem der Marktplatz in Barth ist sehr gut gepflegt, findet Andreas Mahnke. Quelle: Anika Wenning

Brigitte Perzel hat an der Sauberkeit einiges zu bemängeln, sie sieht allerdings nicht die Stadt in der Pflicht. „Das können die Mitarbeiter gar nicht alles bewältigen. Da ist jeder gefragt. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür das Unkraut und den Müll beseitigt, würde es viel schöner aussehen. Wir sind alle für die Sauberkeit in der Stadt verantwortlich.“

Auf den Bänken am Adligen Fräuleinstift kann man kaum sitzen. Quelle: Anika Wenning

Kritik gibt es von einer Bartherin, die allerdings ihren Namen nicht nennen möchte. „Am Kloster müssten die Bäume dringend zugeschnitten werden. Dort kann man auf den Bänken überhaupt nicht gut sitzen. Und die Bänke, die am Kloster stehen, könnte man auch lieber an den Hafen ans Wasser stellen. Auf den Stufen können ältere Menschen überhaupt nicht gut sitzen. Dort müssten wieder Bänke stehen.“

Von Anika Wenning